還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝

這幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地明顯降溫，中央氣象署持續發布低溫特報，氣象預報員林定宜指出，4日強烈大陸冷氣團減弱之後，又即將有另一波冷空氣襲來，低溫下探10度，直到1月中旬之前都會是偏冷的天氣。

林定宜表示，4日晚間高壓帶東移出海，台灣吹偏東風、冷氣團逐漸減弱，各地呈現乾冷狀態，各地清晨日夜溫差大，尤其西半部高達10度，各地幾乎不會下雨，僅迎風面有零星降雨。

林定宜說明，5、6日中國大陸北方高壓再向東南移動，會有零星短暫雨，7日之後會有「源源不絕的冷空氣」，強烈大陸冷氣團將持續影響到10日，1月中旬之前天氣都會偏冷。

中央氣象署低溫預測

1/4：清晨中部以北及宜蘭10至12度，南部及花東13至15度，澎湖16度，金門、馬祖10至11度

1/5-1/6：中部以北、宜蘭及金門12至14度，南部、花東及澎湖15至18度，馬祖11至12度

1/7-1/9：西半部、宜蘭及金、馬10至14度，花東及澎湖13至15度

強烈大陸冷氣團持續影響台灣。（圖／中央氣象署）

