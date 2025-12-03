還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈

東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。

下週一水氣增多，北東地區有短暫降雨的機率。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(4日)晨各縣市平地的最低氣溫依序為：雲林(古坑鄉)12.6度，新北(石碇區)13.3度。台北(文山區)亦降至14.9度；各地區平地的最低氣溫約在13至15度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨。最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(4、5日)兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。

今(4日)晨雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波增多(左圖)，北部、東北部及東部開始有局部降雨(中圖)。最新(3日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，熱帶擾動有發展成颱的機率，下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

最新模式模擬顯示，下週一(8日)「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二(9日)季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三(10日)迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

吳德榮說明，最新(3日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖)，對台無威脅。

