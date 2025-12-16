還沒冷完！東北季風「這天」報到 週末雨彈炸全台

中央氣象署表示，本週五、週六全台水氣增加，各地降雨機率提高。（示意圖／翻攝自pexels）





中央氣象署指出，明（17日）起東北季風逐漸影響全台，各地天氣轉涼，日夜溫差明顯，週末隨著水氣增加，各地降雨機率也將提高。中央氣象署技正謝佩芸指出，今（16日）為本週天氣相對穩定的一天，下一波東北季風預計於下週日（21日）南下，北台灣氣溫將再度下降。

中央氣象署表示，17日下半天18日白天受東北季風影響，迎風面水氣明顯增加，其中東北部地區、基隆北海岸及雙北山區降雨時間較長，並有局部較大雨勢發生的可能。雙北平地、桃園、花蓮及臺東則轉為有局部短暫降雨。至於新竹以南地區，天氣型態較穩定。

中央氣象署技正謝佩芸表示，這波東北季風在19日逐漸減弱，但週五至週六全台水氣增加，氣溫則普遍介於18至25度之間。謝佩芸指出，下一波較明顯的東北季風預計下週日（21日）南下，屆時北台灣氣溫將再度下降，並可能在下週進一步影響到中南部地區，本週整體溫度起伏較大，民眾需適時增減衣物。

謝佩芸指出，今天的天氣相對穩定，全台以晴到多雲為主。明下半天起至週四，迎風面降雨逐漸增加，北部、東半部地區降雨機率明顯提高。週五至週六全台水氣增多，各地皆有降雨機會。下週日水氣逐漸減少，但受下一波東北季風影響，桃園以北及東半部仍有短暫降雨。

此外，謝佩芸提醒，目前氣象預測顯示，約25日前後北方將有一股較涼冷空氣南下，但時間尚早，變化仍大，氣象署將持續觀察最新動態，提醒民眾留意天氣變化。

