還沒冷完？氣象署針對4縣市再發低溫特報 這時段氣溫10度以下

中央氣象署在今（12）天10:40發布低溫特報指出，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明（13）日晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

中央氣象署在今（12）天10:40發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

影響時間：13日晨至13日上午

＊黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、金門縣

氣象署也說，12日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

氣象粉專「進擊の天氣小編」則是發文，本週天氣：全台大回暖。隨著高壓中心東移出海，吹往台灣的風向由「北風」轉為「東風」，溫暖的氣流從海面拂來，我們將迎來「為期一週」的回暖天氣，大家沒聽錯，回暖整整一週。

「進擊の天氣小編」則是發文，本週天氣：全台大回暖。（圖／翻攝自進擊の天氣小編）

​雖是回暖，但天氣小編仍整理幾個天氣重點：

​1.水氣少，多數地區「天晴」。

2.白天溫暖，入夜仍偏冷，注意「溫差大」。

3.西半部，注意清晨可能有「局部霧」。

4.西半部，注意空氣品質局部轉差。「進擊の天氣小編」也說，冷空氣將休息一週，下一次較明顯轉冷，預估要等到「下週二(20日)」。冷了好幾天，也該溫暖一下了，怕冷的朋友們不妨趁這幾天陽光明媚，白天多走出被冷透牆壁會滲冷風的房子，會感受到暖許多。

​

