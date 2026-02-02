還沒冷完！粉專示警「更強冷空氣」這天報到 最凍時刻曝光

生活中心／張尚辰報導

氣象報馬仔預測，下一波冷氣團將於6日影響台灣。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今（2）日各地持續受到大陸冷氣團影響，早晚氣溫偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，下一波強冷空氣影響台灣的時間約落在6日（週五）晚間，強度較目前這波更強，且不排除有增強為強烈大陸冷氣團的趨勢。

氣象報馬仔今日在臉書發文表示，目前北部及東北部地區持續出現濕冷天氣，今晚至明日清晨將是這波冷空氣影響最明顯、威力最強的時段。隨著入夜後輻射冷卻加強，各地氣溫將逐漸下降，最低溫預計集中在明日清晨。

廣告 廣告

粉專進一步指出，從明日白天起，冷空氣強度將逐漸減弱，各地氣溫回升。不過，北部及東北部地區仍受雲量偏多影響，白天回暖幅度有限，體感依舊偏冷；中南部地區則呈現白天較為溫暖，但深夜及清晨氣溫偏低的型態。

此外，氣象報馬仔也提醒，下一波冷空氣預計於6日南下影響台灣，強度更勝前一波，屆時各地入夜後氣溫將再度明顯下降，後續不排除增強為強烈大陸冷氣團，提醒民眾務必提前做好防寒準備，留意氣溫變化。

更多三立新聞網報導

立春將至！民俗專急勸「4類物品」快丟 留著恐窮整年

大掃除受傷別亂擦！藥師曝「傷口處理3禁忌」 人工皮呈1狀況快換新

過年紅包來了！3萬人符合資格「爽領6000元」 領取方式曝光

高鐵買對號座仍擠不進去！過來人曝「1亂象」：自私的人很多

