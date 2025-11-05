還沒冷完！週末再降溫轉雨 各地低溫曝光

週末好天氣持續不久，又有東北季風再度南下。（示意圖／東森新聞）





受到東北季風影響，這幾天全台天氣偏濕涼，尤其北部與宜蘭、水氣明顯較多，容易出現短暫雨。白天高溫普遍落在27度上下，早晚有涼意，外出仍要注意保暖。中南部相對穩定，多為多雲到晴的天氣，只有山區偶爾有零星雨。

氣象署表示，東北季風將在週四（11/6）起減弱，北部與宜蘭白天氣溫會稍微回升，雨勢也比前幾天少一些。不過桃園以北、宜花地區仍有局部短暫雨，台東與恆春半島也可能有零星雨，鄰近海邊行走要注意安全；其他地區則多雲到晴，天氣明顯好轉。

廣告 廣告

這波最穩定的天氣時段是週五（7日）到週日（9日），水氣減少、環境轉為偏東風，多數地區白天都有機會見到陽光，越往中南部越感受暖意，高溫可達29～32度，早晚溫差大要留意保暖。基隆北海岸、東半部、雙北山區與恆春半島因為位在迎風面，仍可能有短暫雨，午後中南部山區也不排除局部陣雨。

不過好天氣持續不久，週日（9）日晚間到下週一（10）日，下一波東北季風再度南下，北部與宜蘭氣溫明顯下降，雨勢重新增多。到了週二（11日）起，熱帶性低氣壓或颱風外圍環流可能介入，北台灣、東半部及恆春半島的短暫雨會再增加，天氣轉涼，其他地區早晚也會有涼意。

下週一（10）日東北季風再度南下，全台再度迎來降溫，北部、宜蘭地區低溫約在20到22度，中南部、花東地區低溫約在22到24度；離島地區部分，馬祖低溫來到18度，金門、澎湖地區低溫落在20到23度之間；高溫部分，北部、宜蘭花蓮地區高溫在22到24度間，中南部、臺東地區高溫來到28到31度間，離島地區馬祖高溫來到21度，金門、澎湖地區高溫來到25度。

更多東森新聞報導

解禁前掀風波！新北名店「唯豐魯肉飯」用素肉 消費者怨被騙

防非洲豬瘟仍禁廚餘餵養 溫體豬肉最快11/7供應

準颱風鳳凰恐「貫穿台灣」影響巨大 下週2地風雨劇烈

