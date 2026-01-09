還沒冷完！2026首波寒流達標 1/10恐迎最冷時刻

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，受到強烈冷空氣持續南下，加上夜間輻射冷卻效應影響，全台各地天氣明顯轉冷。氣象觀測顯示，7日晚間11時50分，臺北站氣溫降至攝氏10.4度，達到寒流標準，宣告2026年首波寒流正式報到。

2026首波寒流。（圖／翻攝 林老師氣象站 ）

昨（8）日清晨低溫顯著，全台多地出現入冬以來低溫紀錄。清晨4時平地最低溫出現在新北市石碇，僅攝氏5.8度，其次為台北市北投的攝氏6.1度；高山地區則以南投信義測得零下攝氏6.7度最為寒冷。

林得恩指出，目前冷空氣影響尚未結束，根據各國數值模式模擬，輻射冷卻效應最為明顯的時段，將落在今晚至明（10）日清晨，局部地區氣溫仍有進一步下探空間，提醒民眾務必做好保暖措施，留意低溫帶來的影響。

回顧近年首波寒流達標時間，2026年發生在1月8日，雖較近年平均略晚，但並非最晚紀錄。資料顯示，2025年首波寒流於1月27日才達標；2024年與2023年則分別在前一年12月21日與12月18日；2022年最晚，直到當年2月20日才出現；2021年則在前一年12月30日達標。

氣象專家提醒，寒流期間早晚溫差大，長者、幼童及慢性病患者應特別留意身體狀況，並注意用電、用火安全，以平安度過低溫時段。

