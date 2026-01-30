還沒出社會就月噴4萬？ 男大生曬明細 網嚇壞：以為多看個0





大學生一個月花多少錢才算合理？隨著物價上漲，不少學生直呼生活壓力變大，但當消費數字一攤開，仍可能讓人瞬間清醒。一名男大生近日分享自己的單月支出金額，結果數字曝光後，讓不少網友驚呼「是不是多看了一個0」。

該名男大生在網路論壇Dcard上發文表示，自己平時雖然有記帳習慣，但通常只記不看，直到最近回顧去年的帳目，才發現去年9月的總支出竟高達4萬元，讓他自己也嚇了一跳。他坦言主要原因來自衝動性與補償性消費，花錢時沒有特別節制。

原PO進一步列出當月詳細開銷，包含房租8500元、治裝費14800元、飲食8000元、交通1600元，以及娛樂與其他支出約6400元。他也補充當月花費偏高，與購買專櫃香水與保養品有關，加上教科書、高鐵票與外食價格較高，才會一口氣拉高總支出。

對於這樣的消費狀況，原PO坦言已開始檢討，希望透過降低物慾，將每月支出控制在2萬元左右。他指出自己的固定支出大約落在2萬4上下，目前有打工收入，家中也會給零用錢，生活並未出現困難，但仍希望養成「能省則省」的習慣，為未來多做準備。

▼原PO回顧去年的帳目，才發現去年9月的總支出竟高達4萬元。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，引來大量網友討論，不少人對金額感到震驚，「羨慕家裡有礦」、「除了羨慕家裡有礦，能說什麼，好好感恩家裡資源」、「還以為是4000，少看一個0」、「你的娛樂、其他花的錢，已經比我大學時拿的零用錢還多很多了」、「家裡很有錢才能這樣花」。

▼不少網友對於原PO的月開銷金額感到震驚。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有網友給出較為理性的建議，認為既然已經有記帳習慣，不妨更進一步規劃儲蓄與投資方向，「可以開始投資大盤etf，也當作是為了自己養成儲蓄的習慣，台股的話0050，美股的話VT/VOO/VTI都可以考慮」、「建議用Excel記帳，可以設定每天限制消費金額，比如說$350和$500，前一天沒花的錢累積成後一天可多花的錢」、「你現在是用什麼App在記帳？可以開租屋、飲食、治裝、交通、其他、娛樂的子帳戶，把錢分類存，更能有效紀錄預算和支出」。

（封面示意圖／取自Pexels）

