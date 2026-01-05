還沒到最冷！林得恩揭「4特徵」：這波冷很久

最低溫估下探5度！氣象專家林得恩表示，今（5日）下半天起，有另一新的強烈大陸冷氣團開始南下，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，其中包括冷空氣持續的時間偏長。

林得恩提醒這波會冷很久。（圖／翻攝自「林老師氣象站」）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今日下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣具有「4點關鍵特徵」包括，先濕冷、後轉乾冷，今日白天，桃園以北、東北部及東部地區開始會有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區則維持為多雲到晴天氣。明（6日）起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

第二個特徵是「強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下」，林得恩表示，由於輻射冷卻效應的加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級，而根據美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，1月7日、1月9日及1月10日的清晨都有機會達標。

第三個特徵是「冷的持續時間偏長」，林得恩提醒，未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在1月6日晚間至1月10日清晨之間。而在1月12日至1月14日，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

第四個特徵是「山區降雪機率增大」，林得恩表示，今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

