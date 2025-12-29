還沒創路易莎前就想開 黃銘賢耗資千萬亮相「白霧時光」

「白霧時光」的創意源自路易莎董事長暨創辦人黃銘賢近20年來的夢想，2026年預計展店5至6間。

路易莎全新旗艦概念品牌「白霧時光」29日正式亮相，首店進駐新板傑仕堡，耗資上千萬元打造多功能開放空間，全店設計由董事長黃銘賢親自操刀。

黃銘賢表示：「在創立路易莎咖啡之前，我就一直想做這樣感覺的店。」白霧時光完整實現他理想中的早午餐藍圖，預計在2026年展店5至6間。

29日正式亮相的「白霧時光」旗艦概念店，位於新板傑仕堡，擁有兩百多坪、挑高超過七米、多功能的開放空間，所有的裝潢設計概念、全部由路易莎董事長黃銘賢操刀、耗資千萬元。

白霧時光首店位於新板傑仕堡，擁有200多坪、挑高超過7米。採多功能的開放空間規劃，除了餐桌區域外有用餐時間限制外，大部分自由區域設置高低階梯座位，不限制用餐時間外，還提供電源插座。

精品咖啡配上職人現烤麵包、披薩等豐盛的早午餐，是黃銘賢夢想的早午餐廳藍圖。

不同於大眾對過往咖啡館的既定印象，「白霧時光」帶來一種可因應不同場域延伸的創新概念，營造一種更自由、更有層次的全新體驗，除了餐桌區域外，大部分自由區域設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾。

「在還沒有做路易莎咖啡前，其實我就想要做這樣的感覺的店。」大學時迷上咖啡的黃銘賢，畢業後先到賣咖啡豆的義式企業當業務，在熟悉咖啡的價格後決定創業。「其實我是想開一家有早午餐的內用咖啡館，不想做外帶咖啡，但我沒有錢嘛！那我爸爸也不會給我很多錢，取捨之下，我就先頂了一家咖啡店，後來做外帶咖啡館。」

現場有手沖咖啡、還有微醺酒品，歡慶開幕，全店消費限時88折優惠至1月底。

白霧時光現場有手沖咖啡、創意料理，職人展演麵包、現烤披薩等，還有微醺酒品，完全就是黃銘賢夢想的早午餐店。「其實我早就該開這個店了，當初一堆商場希望我入駐早午餐品牌，我都拒絕，是因為我那時候路易莎主體一直在開店，要花很多心血，多品牌也同步在發展。」白霧時光預計在2026年展店5至6間，確定將進駐台中文心秀泰影城、台南亞樂軒酒店。

「白霧時光」結合地中海風味、義式料理與台式元素等各種風味，發展出更具彈性與選擇性的餐食結構。

法人預估，路易莎2025年營業額將成長30％。黃銘賢透露，2026年路易莎本體預計將再開50家門市，開店策略會選址在商場、轉運車站。此外，將攜手台南雀客，推出以港式餐飲為主的新品牌，持續擴大餐飲版圖。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

