還沒和黃國昌整合 凌濤直呼李四川「市長」

國民黨籍桃園市議員凌濤。 圖：國民黨／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台北副市長李四川昨宣布將投入 2026 新北市長選舉，預定二月底前接受國民黨正式提名後，仍須與同樣角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌進行「藍白合」。然而，桃園市議員凌濤今（12）日直呼：「李四川 Hammer Lee『鐵錘川』，一錘定音，新北城市就穩了。」

凌濤表示，他曾在新北民政服務兩年。那段時間，新北推動了許多在時任市長朱立倫任內的百年工程、捷運軌道與整體市政擘劃，背後都看得到李四川的身影。當時的李四川不常直接面對媒體，始終低調，「做事的人把事做好」這句看似簡單的話，要真正落實，其實並不容易。

廣告 廣告

凌濤直白稱，新北一天一天、一棒接一棒，從朱立倫、侯友宜、到李四川，都看見城市持續發展與蛻變的軌跡。許多熟識李四川的朋友也有同樣的印象，李四川講話永遠不疾不徐，沒有太多包裝，就是一位工程人，甚至比理工更理工，總是直指問題核心，清楚而堅定地提出專業意見。對於 400 萬人口、建設仍在持續推進的新北市而言，這樣的專業與定力，正是最需要的力量。

凌濤表示，未來的新北，需要大家一起幫忙。而「雙北」也代表在台北市長蔣萬安的領導下，李四川參與輝達、公館圓環、生生喝鮮乳等重大政策，讓李四川未來在新北提出的政見更具說服力，而且具體可行，雙北市民一定會全力支持。「李四川準備好了。北北基桃共同生活圈，我們與張善政、蔣萬安、謝國樑、李四川市長，一起努力，一起拚。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

削弱吳欣岱分票 高嘉瑜喊：配票全壘打、集中投民進黨

李四川請辭、投入新北市長選戰 黃國昌：蔣萬安一定很不捨