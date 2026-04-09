還沒坐上談判桌，美伊停火又瀕臨破局！以色列持續猛攻黎巴嫩，伊朗指控「美以單方面毀約」

美國總統川普7日晚間高調宣布「兩週停火協議」，卻沒有擋住以色列對真主黨持續猛烈空襲。光是8日這一天，就造成黎巴嫩全境254人死亡，光是首都貝魯特就有91人死於砲火，美國與以色列卻表示「停火本來就不包括黎巴嫩」。伊朗對此表示，由於美國和以色列都違反了停火協議的約定，繼續停火或者談判都是不合理的。

面對黎巴嫩在美伊停火後，卻迎來開戰以來死傷最慘烈的一天。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammed Bager Qalibaf）表示，以色列加大了對伊朗支持的黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）的攻擊力道，顯然已經違反了美伊停火協議的內容，美國堅持要求伊朗放棄核計劃，也不符合伊朗的十點計劃。《路透》指出，雖然美國與伊朗的和平談判預計11日將在巴基斯坦登場，但伊朗已經表態，「在這種情況下，雙邊停火或談判是不合理的」。

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在美國與伊朗宣布停火兩週之後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）直言對黎巴嫩的攻擊將會持續進行，他更強調以色列的「手指依然扣在扳機上」，隨時準備重返與伊朗的交火。更令人毛骨悚然的是，根據《路透》採訪黎巴嫩民眾的說法，這次以色列軍方在進行空襲前，完全沒有發出平民撤離警告，形同無差別的軍事打擊。

伊朗的《努爾新聞》指出，若以色列不對黎巴嫩停火，地獄之門將繼續對以色列敞開。以色列總理關於停火協議不包括黎巴嫩的說法，與其說反映了實際情況，不如說是逃避戰敗的結果。因為納坦雅胡政權一方面需要緩解內部壓力，但另一方面，又無力以過去的強度繼續戰爭，才會導致相互矛盾的敘事出現。以色夜聲稱將繼續攻擊黎巴嫩或加薩，更像是一種心理戰和宣傳手段，美國政府則有責任維持停戰協議。



范斯：停火本來就不包含黎巴嫩

將負責率團前往巴基斯坦進行後續談判的美國副總統范斯（JD Vance），在匈牙利布達佩斯對媒體表示：「我想伊朗人以為停火範圍包含了黎巴嫩，但事實上並沒有。」《路透》指出，儘管華府和德黑蘭都宣稱在這場持續五週、造成數千人死亡的戰爭中取得勝利，但雙方的核心分歧顯然沒有解決。雙方都堅持各自提出的要求，並希望達成影響整個中東的持久和平協議。

除了雙方對於停火的範圍認知不同，川普更宣稱「伊朗已經同意停止濃縮鈾（enriching uranium）」、把所有深埋在地下的『核子塵埃』（Nuclear 'Dust'）挖出來並全數移除。」，白宮發言人也說，伊朗已經表態，願意交出現有的核原料庫存。但卡利巴夫卻強調，根據雙方達成的停火條件，伊朗「被允許繼續進行濃縮鈾作業」。

國際油價暴跌，但荷莫茲還是沒通

儘管美伊停火顯然還有變數，但股市指數依舊表現亮眼，國際油價則暴跌14%，甚至一度跌至每桶90.40美元的低點，最終收在每桶95美元附近。即便油價大幅回檔，目前的布蘭特原油價格與2月28日開戰當天相比，依舊高出25美元左右，這也是全球市場為中東局勢動盪所支付的恐懼成本。《路透》指出，儘管美國在中東投入了數十年的軍事部署，德黑蘭卻仍展現出控制荷莫茲海峽的底氣與能力，也表明這場戰爭真正改變的是波斯灣的權力格局。

尤其在美伊7日停火之後，雖然川普強調「停火的條件是開放荷莫茲海峽」，德黑蘭方面也宣稱願意在這兩個星期開放海峽的安全通行。但是據《路透》了解，沒有伊朗許可證的船隻依舊無法通過荷莫茲海峽，船運公司也表示，在正式恢復通行前，他們需要更明確的指示。根據MarineTraffic的數據顯示，自8日清晨以來，共有兩艘希臘籍和兩艘中國散裝貨輪通過海峽。

美國和伊朗到底誰贏了？

《路透》指出，這場由川普和納坦雅胡所發動的戰爭，美以聲稱旨在阻止伊朗將其武力投射到境外，並且終止其核計劃，甚至伊朗人民推翻統治者創造條件。在美以宣布停火後，美國的戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8日強調美國取得了決定性的勝利。問題是伊朗對中東國家的報復性攻擊始終沒有停過，德黑蘭顯然還保有飛彈與無人機的戰力、也依舊擁有接近武器級的濃縮鈾，伊朗的神權政府更沒有出現崩潰跡象（即便川普宣稱「伊朗已經發生政權更迭」）。

川普還在網路發文，宣布對任何向伊朗提供武器的國家，其進口美國的商品將被加徵50%的新關稅，但《路透》強調川普並沒有這麼做的權力。在美伊宣布停火後，伊朗最高國家安全委員會發表聲明，強調「敵人對伊朗人民發動不正義的非法戰爭，已經遭受無可否認的、歷史性的、毀滅性的失敗」。伊朗民眾也連夜湧上街頭慶祝、揮舞伊朗國旗，更當街焚燒美國和以色列的國旗。一位29歲的政府僱員告訴《路透》：「以色列不會讓外交手段奏效，川普明天或許會改變主意，但至少我們可以先睡個好覺，不用再擔心空襲了。」

路透：川普已被看破手腳

川普在宣稱「要從地球上抹除伊朗文明」的不到一天之內，卻又宣稱跟伊朗的和平協議大有進展，即便德黑蘭提出的十點要求怎麼看都是美國輸了（保證停火、對伊朗賠款、承認荷莫茲海峽由伊朗控制、接受伊朗保有濃縮鈾、美軍徹底退出中東），但川普還是宣稱「這是很好的開始」、「美國已經達成所有目標」。《路透》直言「川普突然改變對伊朗的態度，暴露了他談判風格的侷限性」，批評者也認為這又是一次川普的TACO（Trump always chickens out的縮寫，意指「川普總是臨陣退縮」）時刻。

​《路透》指出，當川普戲劇性地放棄他要摧毀伊朗文明的威脅，顯然他難以預測的談判風格日益帶來更高的風險，同時也暴露出這種做法的侷限性。川普雖然宣稱戰勝伊朗，卻忽略了將立場反覆和極端威脅結合起來的有效性問題。分析人士指出，伊朗很可能從這場衝突全身而退，並且持續成為華府的頭痛問題。雖然伊朗的軍事實力有所削弱，領導層也變得更加強硬，甚至持續控制重要的石油運輸水道。​



​川普從房地產開發商時期，就一直標榜自己是談判大師。不過華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的喬恩·奧特曼（Jon Alterman）表示：「總統被自己的誇張言論困住了，他不可能摧毀伊朗文明，而且即使只是假裝嘗試，代價也會非常巨大。」《路透》更警告，包括中國和俄羅斯在內的對手可能已經識破這項戰略，一位共和黨議員也私下透露「這種出其不意的做法正在逐漸失效」。​



不過仍有川普的支持者認為，他的極限施壓有其必要。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員喬納森·帕尼科夫（Jonathan Panikoff）表示：「我不會說他退縮了，他把伊朗逼到了絕境，最終設法脫身，至少獲得了他一直希望出現的脫身機會。」​曾任職川普政府、現為美國全球戰略諮詢公司（American Global Strategies consultancy）執行長的亞歷山大·格雷（Alexander Gray）則說，川普的激烈言辭是為了「升級以緩和局勢」。

​《路透》指出，川普的行事風格可以上溯到尼克森（Richard Nixon）總統的「瘋子理論」（Madman Theory），尼克森希望讓北越相信他精神失常、甚至可能動用核武，迫使對手在談判桌上做出讓步。民主保衛基金會（Foundation for the Defense of Democracies）執行長馬克・杜博維茨（Mark Dubowitz）表示，儘管川普的做法不是盡善盡美，但他同意「你必須比伊朗人更狂」。但杜博維茨也承認​，「瘋子理論的問題在於，你不僅會嚇到你的敵人，也會嚇到你的盟友和人民」。

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