還沒完！川普再警告委內瑞拉「不配合就二次攻擊」

美國總統川普再次對委內瑞拉發出警告。

美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約。對此，美國總統川普4日再度語出驚人，警告若委內瑞拉政府官員不配合美方「修復秩序」的行動，不排除對該國發動第二波軍事打擊。

據悉馬杜洛被蒙眼、上銬的畫面曝光後，在拉丁美洲引發強烈討論，被視為美國自37年前巴拿馬戰爭以來，最具爭議性的干預行動之一。在最高法院同意下，副總統兼石油部長羅德里格斯已接任臨時總統。現年56歲的羅德里格斯曾任外交部長，也是馬杜洛欽點的副手，在馬杜洛遭押送離境後，原先羅德里格斯曾一度拒絕承認是實際總統。

不過川普也警告她，若未「做出正確選擇」，恐怕承擔比馬杜洛更沉重的後果。而美方則將整體行動定調為執法任務，目的是迫使馬杜洛面對美國於2020年提出的毒品恐怖主義等指控，同時要求委內瑞拉全面開放，以確保龐大石油資源不落入美國敵對勢力之手。