還沒完！高虹安二審「貪污罪」撤銷 高檢署提起抗告

記者楊佩琪／台北報導

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被認定詐領11萬餘元，判刑7年4月、褫奪公權4年。二審高等法院依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。涉犯貪污治罪條例部分，撤銷。可上訴。台灣高等檢察署經研議後，於5日提起上訴。

全案上訴二審後，高等法院法官一度以助理費定義不明，向憲法法庭聲請釋憲而暫停審理，但最後大法官決議不受理。

2025年12月16日二審宣判，合議庭認高虹安構成「使公務員登載不實罪」，因高虹安雖給助理的薪水為8萬元，但其中1萬元要提撥作為公積金，實際上助理僅領到7萬元，卻向立法院提報8萬元。

至於貪污治罪條例部分。合議庭認為，立法院組織法中，助理費相關立法目的跟預算編列性質，皆為實質補助、彈性運用，以每位立委統籌數額作為單位。其編列的方式跟說明，都是列在委員問政業務項下，所以助理的酬金跟加班費本質上，是屬於立法委員補助費的性質，因稅捐問題，改撥入指定的助理個別帳戶，但是對於助理費跟加班費編列預算的性質跟理由都沒有改變。

另就中央主計主管機關歷來的定義認為，助理待遇納為民意代表待遇中、立委聘用助理待遇的補助，立法院的回文認編列立法委員公費助理經費，是補助立委問政需要所需的財力不足，本質上，屬於立委補助費的性質。高虹安等人欠缺貪污治罪條例詐欺取財故意。

