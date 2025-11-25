還沒完！黃子佼二審獲緩刑4年理由曝光 還有性影像待查

記者楊佩琪／台北報導

藝人黃子佼被控自2014年2月12日起，註冊成為知名偷拍網路論壇「創意私房」會員後，陸續購買、下載高達2259部未成年人性影像，台北地方法院一審判刑8月。案經上訴，二審高等法院改判刑1年6月，緩刑4年。刑度看來比一審重，認定的被害人數也較一審多，一共37人，但高院考量黃子佼坦認犯行，且與全數被害人達成和解，因此改判，並給予緩刑宣告。不過因還有部分性影像無法辨識被害人，高院退回給檢察官依法處理。

黃子佼原於台北地檢署偵查期間認罪，北檢給予緩起訴處分，但台灣高等檢察署發回續查，北檢改依犯非法搜集、處理個人資料、持有兒童及少年性影像罪，且2023年2月17日，兒少性剝削防制條例新增定刑罰生效日後，仍繼續下載、儲存未成年人性影像，又案件於一審審理期間改口不認罪，依法判刑8月。

全案上訴二審，高等法院認為，黃子佼雖坦承持有，但否認有何違反個人資料保護法之情。然該些性影像皆屬關於「性生活」之特種個人資料，且檔案中包含被害人真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等，使取得性影像之人得以直接或間接識別被害人身份，為被害人的「性生活」個人資料一環。

另黃子佼所犯為2024年8月7日修正前兒少性剝削條例無正當理由持有兒童或少年之性影像罪、兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪。基於單一包括犯意而蒐集、處理被害人之資料，應論以集合犯一罪。

又黃子佼以一行為同時觸犯2罪名，為想像競合犯，應從一重處斷，並依兒少福利權益保障法加重其刑。原判決漏未加重其刑，認定被害人為35人，與高院認定37人人數有落差，加以未審酌黃子佼於二審坦認犯行，並與37人全數成立和解、賠償完畢，因此撤銷改判。

法官認為，黃子佼因一己私慾，主動加入創意私房網路論壇且購買、下載、儲存未成年人性影像，被害人數、影像檔案均多，有害兒童及少年身心健全發展。考量其犯罪動機、目的、手段、情節等，及於審理期間坦認犯罪，與37名被害人達成和解之犯後態度等情，依法量處1年6月有期徒刑。

再者黃子佼未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，且與37名被害人全數達成和解並賠償完畢，足認有彌補被害人所受損害之真意及具體作為，37名被害人也均同意給予黃子佼緩刑，因此依法宣告緩刑4年。

為促使日後重視法律規範秩序，導正偏差行為，命黃子佼應於緩刑期間向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構、團體，提供180小時義務勞務，接受法治教育3場次，並付保護管束。

至於檢察官移送併辦其他性影像部分，該些性影像因無法辨識被害人身分，其餘影像中疑似被害人均未到案接受警詢、製作筆錄，甚至有人於警員聯繫時，否認有拍攝相關性影像，因此無從認定此等部分性影像是否為其本人拍攝、拍攝年齡，尚難就此部分論罪，退由檢察官另行依法處理。

