還沒完！Andy老師、家寧帳務官司今日「調解破局」 控訴對方欠缺誠意

Andy老師。翻攝Andy老師臉書

YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧及其家人的帳務糾紛持續延燒。新北地方法院於今（30日）上午召開第二次民事調解，Andy老師在律師陪同下準時現身，而家寧本人並未到場，僅由律師與其父母張國龍、曾淑惠出席。儘管外界關注雙方是否有和解可能，但調解過程僅持續約半小時便宣告破局。據悉，主因在於家寧母親提供的帳務資料仍不完整，無法交代具體資金流向，導致雙方對於金額認列完全沒有共識。

Andy老師與家寧的官司尚未有結果。翻攝Instagram @andy1994x

Andy老師親自出庭主張權益

Andy老師在庭後接受媒體訪問時，語氣平穩但堅定地表達訴求，他認為雙方過去合作十年，所有收益與權利應秉持「張家、王家一人一半」的原則進行分配。Andy老師提到，他追求的並非額外之財，而是自己應得的權利，並計畫將這筆資金用於孝順父母。他對於調解進度表示無奈，認為對方的誠意趨近於零，目前只能靜待司法做出公正的裁決。

刑事起訴進度與案情背景

此案除了民事糾紛，刑事部分已有重大進展。新北地檢署在先前的調查中發現，家寧母親曾淑惠涉嫌侵占公司收益約 4,427 萬元，已依業務侵占、背信等罪嫌將其起訴；而家寧本人則因涉及更改頻道權限，被依妨害電腦使用罪起訴。隨著今日調解再次失敗，這場延續多年的夥伴紛爭正式進入法院審理階段，短期內恐難以落幕。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

關台5年復活！衛廣法修正案三讀通過 中天重返52台「發聲明」：這是新聞自由的勝利

等了3年！億萬名媛「蔡天鳳碎屍案」9/21正式開審 遺產糾葛、2億豪宅爭議、子女撫養權「懶人包」一次看

嘻小瓜出席包6600給陳漢典、Lulu被嗆「全場最少」 短片破300萬瀏覽、曝私訊：願意再包

太離譜了！女奧客搭機堅持「饋咖」 無恥高舉無影腳放前座影響別人