還沒抓完！羅浮宮珍寶竊案再逮4犯嫌 傳1人疑為「蒙面歹徒」

羅浮宮珍寶竊案，今逮捕新的4名犯嫌。（翻攝X@MuseeLouvre）

法國羅浮宮上月發生震驚國際的竊案，檢警陸續逮捕7嫌後，持續追查失竊珍寶下落，今（26日）又再逮捕4名犯嫌，全來自巴黎地區。

根據法國國際廣播電台報導，巴黎地區又再逮捕了4名與羅浮宮竊案有關的人，分別為2男（38歲、39歲）2女（31、40歲）；CNN報導則指出，這4人中，疑有1人為當時闖入羅浮宮內蒙面4人團的其中1人。

最後1名蒙面歹徒傳遭捕 羅浮宮當天犯案4人全落網

另外，此案已有4人遭起訴，分別為3男1女，當中還有一對是情侶，並育有1子。

廣告 廣告

回顧案情，當時4名蒙面竊賊趁著羅浮宮整修期間，10月19日上午升降機破窗潛入「阿波羅長廊」，並將展示櫃割開，全程僅耗時約7分鐘內，就把價值8,800萬歐元（約新台幣31.3億元）珍寶偷走，騎車揚長而去。

更多鏡週刊報導

才剛會晤！川普與習近平深夜通電話 新華社稱習談「台灣問題」

川習熱線內容曝！川普隻字未提台灣 明年4月訪中也邀習近平訪美

快訊／羅浮宮竊案又逮5嫌 涉嫌規模恐遠超監視器所拍4人團