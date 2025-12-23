還沒擺脫執政困境！最新民調 四成九國人不贊同賴清德治國方式

行政院長卓榮泰近日宣布不副署財劃法修法，總統賴清德更是喊出「在野獨裁」，持續擴大朝野分歧。根據最新全國民調，只有四成三民眾贊同賴清德處理國家大事的方式；有四成九不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「賴清德仍未脫離執政困境」。

總統賴清德。（圖／總統府）

台灣民意基金最新民意調查，「賴清德總統上任已一年七個月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，16.4%非常贊同，27%還算贊同，21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，6.3%沒意見，1.8%不知道、拒答。

賴清德最新支持度民調。（圖／台灣民意基金會）

和上個月相比，「總統職務表現贊同率」上揚5.5個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」下降1.6個百分點。這一來一往，使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多5.2個百分點，和上個月相比縮小6.8個百分點。游盈隆表示，這意味賴清德過去一個月的施政作為獲得民意正面回應，整體民意支持度正顯著回升中，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。

當賴清德總統聲望明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常贊同他領導國家方式的人陡增6.2個百分點，非常不贊同的人也上升1.9個百分點；同時，還算贊同的人下降0.7個百分點，不太贊同的人下降3.5個百分點。整體來說，對賴總統領導國家的方式，贊同與不贊同兩邊強硬派都有增強的跡象，而溫和派則有減弱的態勢。換言之，大罷免風暴平息四個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

