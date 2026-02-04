還沒放棄中國籍！陳培瑜質疑李貞秀「假離婚」：你就是最大的詐騙集團

記者楊士誼／台北報導

中配立委李貞秀尚未放棄中國國籍，引發違法疑慮。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（4）日指出，李貞秀也可能學傅崐萁、徐榛蔚的「假離婚」製造更多法律漏洞，李貞秀應出面說明。她也痛批，李貞秀一邊說只有「中華人民共和國的國籍」，一邊卻說只有台灣護照，相關資料又不正確，「我真的覺得妳就是騙上加騙，妳就是最大的詐騙集團」。

陳培瑜表示，要放棄中國國籍的困難點是來自於「中國的法制不允許這件事情」。而國籍法一視同仁，只要有雙重國籍都不能擔任民意代表。她也拿出中選會被提名人繳交的資料簽核指出，如民眾黨提名的蘇子喬資料上就寫明「自始至終從未具有外國國籍」與「本人沒有在大陸設有戶籍，領用中國大陸護照、身份證、定居證」。這代表在國籍法的規定下，確實擔任所有民意代表等公職都不可以擁有雙重國籍，也不可以在中國領有戶籍。

陳培瑜指出，既然李貞秀已經繳了這張表，就代表民眾黨也認同國籍法的規定。民眾黨不管是中選會的提名人選或者是不分區提名人選都認同國籍法，既然認同國籍法的規定，就依法做事、遵守法治。她也強調，問題當然在中國，但是現在擔任台灣、中華民國的立委，就請遵守中華民國的法律。

陳培瑜續指，擔任立委確實有非常多規定，如財產申報、對國家的效忠義務等。她質疑，李貞秀可能是學傅崐萁跟徐榛蔚當年的「假離婚」？而假離婚可以製造出非常法律漏洞，「我不敢確定李貞秀是不是明知自己在國籍法上已經犯法，所以在擔任民眾黨提名的不分區時就順便假離婚，創造更多法律的漏洞」，李貞秀應自己回答自己是不是假離婚。

陳培瑜也痛批，李貞秀到底是什麼時候去申請放棄中國國籍的？連寫都不寫，「請問李貞秀、陳智菡、民眾黨是把台灣人當成眼睛瞎了？以為台灣人真的看不懂嗎？」李貞秀自稱沒有中國護照，當時是怎麼從中國離開到台灣結婚生子的？這非常地荒謬，甚至小學三、四年級的孩子們學過公民課都知道「要出國就要有護照」。李貞秀一邊說只有「中華人民共和國的國籍」，一邊卻說只有台灣護照，相關資料又不正確，「我真的覺得妳就是騙上加騙，妳就是最大的詐騙集團」。

陳培瑜也指出，立委要交有關國籍法第20條相關規定的回覆書，都要交這個資料給韓國瑜、給立法院人事處，韓國瑜不能隨便發一個公文說「宣誓完成就算是成功就任」。她直言，如果李貞秀沒有交出證明，沒有辦法證明她到職以前已放棄外國籍，那照理說是不應該讓她就任的。她也指出，只有立法院長韓國瑜跟立院秘書長周萬來可以做出解職的裁處，她也質問韓國瑜，如何看待李貞秀委員有雙重國籍卻又就任？

