還沒放棄找辛柏毅！鄭明典PO一圖「黑潮變了」 最新搜救進度曝光

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於1月6日晚間執行例行性夜間航訓任務時墜海，其中29歲空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，目前依舊下落不明，搜救作業仍在進行中。前中央氣象局長鄭明典提到，最近黑潮有點變形，引發討論。關於辛柏毅的搜救進度也曝光了。

鄭明典貼出一圖表示「最近黑潮有點變形」，引起討論。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

「不是很規則的『黑潮』！」鄭明典於臉書貼出一圖，表示最近黑潮有點變形，渦流明顯，不是緊貼著地形流動！結果有網友就提問，「黑潮不規則是什麼原因？」獲得其他人回覆，表示主要還是氣候影響，但長時間性氣候特徵還是有機率會影響大洋環流的分布，以日本黑潮大蛇行來說也是長時間氣候影響大洋環流，如果能回復，幾乎可以排除海底地貌的變動。

關於「黑潮大蛇行」，日本《NHK》就曾報導，是指黑潮沿著日本列島南岸往東北方流動的暖流，在日本紀伊半島周邊海域蛇行往南大幅彎曲流動的現象。此景正好與鄭明典貼出的圖片相符。底下網友除了討論氣象知識外，也很掛心仍未尋獲的飛官辛柏毅。

目前辛柏毅的搜救進展為何？根據《自由時報》報導，海巡署說明，截至13日上午10時，搜救能量總計派遣6艦41次、無人機7架次、岸際390車872人次，各海巡艦艇及岸際勤務人員目前持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。由於海上作業因船隻有動力、持續移動搜索，除非熄火、隨潮漂流，否則不會明顯感覺黑潮存在。儘管黑潮方向改變，但整體還是往北，目前從台東以北的各個海巡隊仍在轄區海域搜索，並沒有放棄搜救行動。

