還沒放棄！柯文哲力拼法庭直播 稱「戴面具出庭」遭審判長駁回

台北地院自今日（12月11日）起，再度開始審理京華城案，預計將於下周一進入辯論環節，今明兩日主要為提示證據。日前柯文哲申請法庭直播遭到台北地院駁回，但仍同意將過程錄音錄影上網播放。但柯文哲對此不滿，於庭上問「不想被看到不就可以戴面具？」審判長江俊彥則回應「不可以」。

審判長江俊彥表示，日前已經收到柯文哲、沈慶京、端木正的抗告狀，不同於柯文哲和沈慶京希望高院能准予法庭直播，端木正則主張被遺忘權，希望就他的部份不予公開或遮掩。

江俊彥解釋，依照刑事訴訟法與司法院對公開播送實施辦法的規定，量刑辯論以及沒收辯論與被告的最後陳述都不在公開播送的範圍內，柯文哲對此則不滿，表示到「（法庭直播）要就要、不要就不要，為什麼要做半套？」並稱「那之後如果不想被看到不就可以戴面具？」江俊彥則回應「戴面具出庭，不符合法庭莊嚴需求」。

