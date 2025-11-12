還沒氣完？蕭美琴進歐洲議會演說 國台辦又喊「堅決反對」：徒增笑柄！

記者陳思妤／台北報導

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲，讓中國氣炸，包括中國駐歐盟使團、中國外交部接連喊反對。國台辦今（12）日也還在氣，怒喊滋事挑釁、堅決反對、徒增笑柄、自取其辱。

蕭美琴7日現身位在比利時布魯塞爾的歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中的可靠夥伴）為題，向各國國會議員發表專題演說。

中國駐歐盟使團火速發聲氣喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

接著，中國外交部也不滿說，中方已就「台獨」政治人物在歐洲議會大樓內活動向歐洲議會方面提出嚴正交涉。他稱，「台獨」政客同該組織沆瀣一氣，處心積慮刷存在感，純屬自我炒作的政治鬧劇，他們的圖謀不會得逞。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華又大嗆，所謂對華政策跨國議會聯盟不過是一群極端反華分子組成的小集團，對其再度在涉台問題上滋事挑釁，「我們堅決反對」。他稱，民進黨勾連這樣的組織上演一齣鬧劇，只會徒增笑柄、自取其辱。

