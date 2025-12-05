還沒當上主席先出聲 哈塞特：下周Fed估計應降息一碼

美國國家經濟委員會主任哈塞特周四（4日）受訪時透露，觀察聯準會理事與地區聯準銀行意向，其內部氛圍似乎更傾向降息，並稱若對降息一碼（25 個基點）形成共識，「我會接受這決定」。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 目前為聯準會（Fed）下任主席大熱門的美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周四（4日）受訪時透露，觀察聯準會理事與地區聯準銀行意向，其內部氛圍似乎更傾向降息，並強調自己希望長期內實現更低利率水準，若對降息一碼（25 個基點）形成共識，「我會接受這決定」。

目前正值川普準備提名新任聯準會主席之際，市場對貨幣政策走向的關注度大幅升高。根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場認為聯準會 12 月政策會議上做出降息一碼的機率，已從一周前的 39% 飆升至 87%。

川普本周稍早表示，計劃在 2026 年初宣布聯準會新主席人選，並已確定最終候選人。當記者問及是否為哈塞特，川普露出了微笑，許多人將此視為正面信號。外界認為，若哈塞特真的入主聯準會，勢必會把川普的降息策略帶進，川普一直想掌控聯準會，並認為，現任主席鮑爾（Jerome Powell）把利率維持得過高，且放寬金融條件的步伐太慢。

不過，也有聲音指出，川普的決策常出人意料，不到最後一刻，無法百分百肯定哈塞特是否將接掌聯準會。

然而，德銀認為，即便哈塞特上任，實際要執行降息仍面臨重重障礙。2026 年中期，美國經濟基本面可能不支持大幅降息，加上聯準會內部「鷹派」成員阻力，也使激進寬鬆政策難以實現。最終的政策路徑很可能遠比市場預期更溫和與中性，即便哈塞特成功上任，其政策執行也將受到多重現實約束。

當被問到若獲得川普提名，將追求幾次額外降息？哈塞特迴避透露具體數字，強調聯準會主席的職責是「對數據高度敏感」，須考慮利率調整對通膨與就業的影響。這一表態，顯示他試圖在政策傾向與央行獨立性之間尋求平衡。

