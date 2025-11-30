還沒登記就離婚！31歲女星拋震撼彈「結束2年短命婚」：各走各的路

娛樂中心／綜合報導

31歲南韓女星高媛熙出道14年，以模特兒身份出道的她，轉戰戲劇後相繼出演《星星閃爍》、《加油吧威基基》、《香水》、《歡迎來到王之國》等作品，因此打開知名度。豈料，高媛熙25日透過經紀公司宣布和企業家老公結束2年多的婚姻，也導致她與老公從未登記的消息再度掀起網友熱議。

高媛熙25日透過經紀公司宣布離婚消息，聲明中提到，高媛熙經慎重考量後，今年年初決定和圈外老公結束婚姻關係，「婚禮結束後，兩人並沒有進行結婚登記，在經過充分溝通後，各走各的路。由於這是雙方協商後決定的事項，所以鄭重地希望大家不要進行推測性報道、散布虛假事實等等。」最後，經紀公司強調，高媛熙往後將繼續展現演員最好的面貌，持續為大家帶來新作品，喊話粉絲多多支持。

據了解，高媛熙的丈夫為減重輔助食品企業代表，兩人婚禮於2022年10月低調舉行，當時婚禮採取非公開形式舉行，高媛熙圈內好友金宣虎、孔升妍、琴世祿等人皆有到場祝福，沒想到這段婚姻僅維持短短不到3年，令人不勝唏噓。

