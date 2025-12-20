還沒看的追起來！ 2025年度十大神劇榜單出爐

LINE TODAY聚光賞「2025十大追劇榜」出爐，韓劇多達4部上榜。

追劇族快看！LINE TODAY聚光賞「2025十大追劇榜」出爐，LINE TODAY邀請膝關節、、白色豆腐蛋糕、雪奈日劇部屋、熱血史丹利大叔應援團、楊達敬等人共同評選年度神劇。韓劇《苦盡柑來遇見你》憑藉感人肺腑的敘事奪下冠軍，韓流作品更一口氣席捲4個名額，英劇《混沌少年時》憑藉16歲新人一鏡到底的超強演技，以黑馬之姿奪下第2，《宛如阿修羅》與動畫《膽大黨》也各自收穫大量支持。

年度神劇是哪齣？

《苦盡柑來遇見你》這部年度神劇讓全台觀眾哭乾眼淚，IU與朴寶劍的情侶組合更被認證為年度最強。值得關注的是，本屆榜單含金量極高，入圍金球獎的《混沌少年時》與《片廠風雲》雙雙入榜。尤其是年僅16歲的歐文庫柏，在艾美獎拿獎後再度衝擊金球獎，一鏡到底的演出絕對是今年必看。

觀眾最愛台灣哪幾部劇？

台劇之光《星空下的黑潮島嶼》這次殺進總榜第6名，集結王識賢、曹佑寧等華麗陣容，先前已在金鐘獎橫掃攝影與音樂獎項，實力倍受肯定。這部作品同時也是十大台劇榜的領頭羊，擊敗了舒淇、李心潔主演的《回魂計》，以及備受矚目的《我們與惡的距離II》與《零日攻擊》。

人氣演員是哪幾位？

最後看到人氣榜單，年度戲劇發光者由劉宇寧強勢奪金，IU與鍾欣凌則分居2、3名。台劇榜名單也充滿看頭，從幽默的《童話故事下集》到深刻的《如果我不曾見過太陽》通通入列。這份清單完整呈現了2025年最值得跳坑的優質戲劇，展現出韓、日、台影視作品百花齊放的精彩態勢。

2025 LINE TODAY 十大追劇總榜

1. 韓劇｜《苦盡柑來遇見你》

2. 英劇｜《混沌少年時》

3. 韓劇｜《未知的首爾》

4. 韓劇｜《妳和其餘的一切》

5. 日劇｜《小鎮星熱點》

6. 台劇｜《星空下的黑潮島嶼》

7. 韓劇｜《外傷重症中心》

8. 美劇｜《片廠風雲》

9. 日劇｜《宛如阿修羅》

10. 動畫｜《膽大黨第2季》

2025 年度十大台劇榜

1. 《星空下的黑潮島嶼》

2. 《回魂計》

3. 《我們與惡的距離II》

4. 《忘了我記得》

5. 《化外之醫》

6. 《童話故事下集》

7. 《零日攻擊》

8. 《拜六禮拜》

9. 《如果我不曾見過太陽：一部曲》

10. 《我們六個》

