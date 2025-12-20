還沒看的追起來！ 2025年度十大神劇榜單出爐
追劇族快看！LINE TODAY聚光賞「2025十大追劇榜」出爐，LINE TODAY邀請膝關節、、白色豆腐蛋糕、雪奈日劇部屋、熱血史丹利大叔應援團、楊達敬等人共同評選年度神劇。韓劇《苦盡柑來遇見你》憑藉感人肺腑的敘事奪下冠軍，韓流作品更一口氣席捲4個名額，英劇《混沌少年時》憑藉16歲新人一鏡到底的超強演技，以黑馬之姿奪下第2，《宛如阿修羅》與動畫《膽大黨》也各自收穫大量支持。
年度神劇是哪齣？
《苦盡柑來遇見你》這部年度神劇讓全台觀眾哭乾眼淚，IU與朴寶劍的情侶組合更被認證為年度最強。值得關注的是，本屆榜單含金量極高，入圍金球獎的《混沌少年時》與《片廠風雲》雙雙入榜。尤其是年僅16歲的歐文庫柏，在艾美獎拿獎後再度衝擊金球獎，一鏡到底的演出絕對是今年必看。
觀眾最愛台灣哪幾部劇？
台劇之光《星空下的黑潮島嶼》這次殺進總榜第6名，集結王識賢、曹佑寧等華麗陣容，先前已在金鐘獎橫掃攝影與音樂獎項，實力倍受肯定。這部作品同時也是十大台劇榜的領頭羊，擊敗了舒淇、李心潔主演的《回魂計》，以及備受矚目的《我們與惡的距離II》與《零日攻擊》。
人氣演員是哪幾位？
最後看到人氣榜單，年度戲劇發光者由劉宇寧強勢奪金，IU與鍾欣凌則分居2、3名。台劇榜名單也充滿看頭，從幽默的《童話故事下集》到深刻的《如果我不曾見過太陽》通通入列。這份清單完整呈現了2025年最值得跳坑的優質戲劇，展現出韓、日、台影視作品百花齊放的精彩態勢。
2025 LINE TODAY 十大追劇總榜
1. 韓劇｜《苦盡柑來遇見你》
2. 英劇｜《混沌少年時》
3. 韓劇｜《未知的首爾》
4. 韓劇｜《妳和其餘的一切》
5. 日劇｜《小鎮星熱點》
6. 台劇｜《星空下的黑潮島嶼》
7. 韓劇｜《外傷重症中心》
8. 美劇｜《片廠風雲》
9. 日劇｜《宛如阿修羅》
10. 動畫｜《膽大黨第2季》
2025 年度十大台劇榜
1. 《星空下的黑潮島嶼》
2. 《回魂計》
3. 《我們與惡的距離II》
4. 《忘了我記得》
5. 《化外之醫》
6. 《童話故事下集》
7. 《零日攻擊》
8. 《拜六禮拜》
9. 《如果我不曾見過太陽：一部曲》
10. 《我們六個》
其他人也在看
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 6
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 308
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 7
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 62
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 1 天前 ・ 27
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
五月天阿信變長腿美男！合體F3風格大改變 粉色西裝造型意外成亮點
五月天主唱阿信攜手F3成員言承旭、周渝民、吳建豪合體，組成限定企劃「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大開唱。久違同台的夢幻組合立刻引爆全場尖叫，其中阿信罕見換上粉紅色西裝造型，筆直修長的比例意外成為舞台亮點，被歌迷狂讚「根本偶像派」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
獨家／坣娜追思會主視覺照片幕後故事催淚曝光 她：留下最美麗的坣娜
影視歌三棲藝人坣娜追思會的主視覺照片非常靈性美麗從來沒有曝光過，連薛智偉也不知道。原來幕後有一段感人故事。2021年坣娜舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，演唱會總製作人張曼芸「因緣際會」留下這組照片，心想「這組照片優雅有靈性，不知道未來要用在什麼地方。」結果萬萬沒想到用在追思會上，「相信一切都是最好的安排」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
金宇彬、申敏兒公開浪漫婚紗照 大婚前暖捐3億做公益
【緯來新聞網】金宇彬、申敏兒相戀10年，於今（20日）晚間於首爾舉辦婚禮，晉升夫妻，儀式將以非公開形緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
網紅Meg嫌棄「Pingu企鵝家族」稱黑色幽默 網批不尊重急發聲明止血
即時中心／林韋慈報導美妝YouTuber Meg近年旅居日本，並經營個人服飾品牌，目前在Instagram與YouTube分別擁有約20萬與51萬名粉絲追蹤。近日她為自家品牌拍攝宣傳影片，推廣與「Pingu 企鵝家族」的聯名新品，未料影片一開頭便稱這是她有史以來「最不喜歡的新品」，更面露嫌棄將玩偶丟出，形容 Pingu「好噁」，相關言論隨即引發粉絲不滿，批她「吃相難看」。事件延燒後，Meg昨（18）晚發出聲明回應。民視 ・ 15 小時前 ・ 4
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
雷/《一吻爆炸》大結局前夕開虐！霸總張基龍&安恩真秘密社內戀愛...沒想到多林竟遭到「他」狠甩巴掌！戀情岌岌可危
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》即將來到尾聲，這週播出最新第11、12集劇情內容，下週13、14集上演大結局完結篇！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，在最新劇情中，張基龍與安恩真終於展開甜蜜的戀愛，但是兩人關係危機四伏，他們能克服這些難關嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 6