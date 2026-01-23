還沒等到停砍年金！李來希喜曝公務員太太「這筆錢入帳」：有雙年金退休生活真好

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金，但行政部門隨後聲請釋憲並未執行，反年改大將、全國公務員協會前理事長李來希日前曾直言，「對抗無賴政權的鬥爭才要開始。」他今（23）日在臉書分享一則生活小插曲，透露其妻子的勞保老年給付金額已入帳，並貼心提醒民眾，如果有勞保投保年資，記得退休時到各地的勞保局辦事處詢問。

李來希在臉書發文提到，退休後，夫妻外食向來都是他買單，沒想到今日清晨起床，妻子心情愉悅地主動表示「今天餐食我請」，還詢問他想吃什麼，原來昨天半夜勞保老年給付的金額入帳了，年輕的時候的勞保年資併計退休所得，填一張表格就可以了。

廣告 廣告

李來希提醒民眾，如果有勞保投保年資，記得退休時到各地的勞保局辦事處詢問，別讓自身權益「睡著了」。

李來希直呼，「當你（妳）退休時領取公保養老給付與退撫金時，還能兼領勞保老年給付，多好啊！只要勞保年資超過15年者，就可以申領勞保年金，有雙年金的退休生活，真好！」

更多風傳媒報導

