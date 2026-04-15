還沒簽解職單！李貞秀嘆「還好是我」：若是其他中配可能會被黃國昌逼死

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨中評會日前決議開除李貞秀黨籍，並控李貞秀要求獲取特定金額補償，李隨即澄清，但黨主席黃國昌卻指「李不止一次要錢」等，引爆李貞秀怒火，連上三檔政論節目爆破民眾黨。李貞秀今（15日）受訪再轟，她不容許身為民眾黨主席的黃國昌息事寧人、污衊她人格，「做人不能吃人夠夠，還好是我，我挺住了，我很多朋友都怕我出事，說若是其他中配，說不定會被黃國昌逼死，前面沒被民進黨逼死，後面也會被黃國昌逼死！」

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李貞秀今日上午10時現身立法院國會辦公室，歷經約1小時後才離開辦公室，並接受媒體聯訪。有媒體詢問「剛剛來簽解職單嗎？」李貞秀回，還沒簽；媒體再問「如何看待民眾黨支持者批評她上偏綠政論節目？」李貞秀則說「無所謂」，並指出目前除了偏綠媒體提供她發聲管道外，沒有偏藍或偏白媒體給她機會。她也提到，自己在發表臉書貼文後，原本已拒絕所有媒體邀約，並決定後續不再談政治。

李貞秀指出，至少目前她能夠說明自身處境，包括4月7日的會議紀錄問題，正常會議紀錄應由與會者簽名確認，但她是在4月13日中評會上才看到相關紀錄，且其他人已先行簽名，所以，她在會議紀錄上加註認為登載不實之處及補充意見後才簽名，「可以看一下，簽名時間不同，中評委說有錄音錄影，請他們盡快公開。」

李貞秀強調，她不容許身為民眾黨主席的黃國昌息事寧人、污衊她人格，「做人不能吃人夠夠（台語，意即欺人太甚），還好是我，我挺住了，我很多朋友都怕我出事，說若是其他中配，說不定會被黃國昌逼死，前面沒被民進黨逼死，後面也會被黃國昌逼死，但我很感謝主，因為我有信仰，我知道上帝還我公道，所以我必須撐住，這個時候我必須出來講清楚。」

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