還沒被普發1萬砸醒？「帳號填成卡號」他領不到 網傻眼：怎會搞混

全民普發1萬元現金已在11日起陸續到帳，許多民眾嗨喊「被錢砸醒」，也讓一部分還未收到的人感到緊張。最近有民眾發現自己犯了「很多人都會犯的錯」，令眾人感慨這簡直是智力測驗。

最近有民眾進行普發1萬元線上登記時，在「金融機構帳號」欄位錯填金融卡號，導致核驗失敗。（示意圖／非當事人／取自pexels）

這位受影響的網友在Threads發文稱，「如果跟我一樣到現在還沒領到一萬，有一種可能就是填到金融卡號就是正面16位數字，而不是帳號背面12位數字」。他無奈表示，原以為是系統塞車或輸入資訊錯誤，沒想到是被填表字面上給「騙」了，只能等13日開放全面登記再重新申請。

財政部先前已在官網提醒，線上登記的民眾應填寫帳戶帳號，而不是金融卡的卡號。（圖／翻攝自 財政部10000普發現金官網 ）

對此，有熱心網友說明，普發1萬的官網會寫「8-16位數字」，是因為各銀行帳號長度不同，但金融卡號只會有16位數字，建議大家填寫金融相關資料時，可以用這個方式辨別。官網也有特別提醒，線上登記的民眾應在「金融機構帳號」欄位輸入「帳號」，而不是卡號，若要查詢自己的帳號，可看存摺標記，或到網路銀行、行動銀行、提款卡面參照帳號數字。

貼文曝光引發熱議，許多網友紛紛留言表示傻眼，「卡片上甚至有中文標註哪個是帳號哪個是卡號欸」、「騙這個字不是這樣用的啦」、「求解釋真的會有人把卡號跟帳號搞錯嗎」、「我開始懷疑普發一萬是不是智力測驗了」、「金融常識真的該納入義務教育」。

