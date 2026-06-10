還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了

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生活中心／彭淇昀報導

近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。

梅雨鋒面發威，新竹寶山水庫滿水位。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

根據台灣水庫即時水情最新資料顯示，截至今日上午8時，有9座水庫的蓄水量低於40%，包括湖山水庫34.8%、霧社水庫33%、仁義潭水庫31.6%、石岡壩22.4%、蘭潭水庫20.4%、烏山頭水庫18.4%、曾文水庫15.9%、白河水庫13.3%、阿公店水庫0%；另外，南化水庫蓄水量為40.1%、牡丹水庫蓄水量為47.5%。

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有4座水庫的蓄水率達到90%以上，包括寶山水庫100%、寶山第二水庫99.9%、新山水庫97.7%、永和山水庫90.6%。

全台4水庫蓄水率跌破2成，其中阿公店水庫竟0%。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

還有6座蓄水量達50%，由多到少分別為德基水庫89.5%、日月潭水庫79.8%、明德水庫78.9%、翡翠水庫78.5%、石門水庫72.1%、鯉魚潭水庫62.2%。

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