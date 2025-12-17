還沒跨年就起飛！4星座躺平發大財 一路旺到2026

4星座光是躺平就能好運來。（示意圖／翻攝自pexels）





距離跨年只剩半個月了，有人已經在規劃跨年怎麼過，有人還在衝刺年底KPI，也有人早就躺平等放假。但有些星座根本不用等到跨年，好運已經提前起飛了。《搜狐網》整理出現4星座事業、財運全面爆發，好運來得又快又猛，跨年前就先起飛。

金牛座：財運提前爆發，錢從四面八方湧進來

金牛座今年在金錢方面一直相當謹慎，精打細算過了一整年。距離跨年還有半個月，財運卻已經提前爆發了。我有一位金牛座朋友在做財務工作，今年一直很擔心年終獎金不多。結果這週老闆找她談話，說公司今年營運不錯，年終獎金直接發最高級距，還另外加發專案獎金。同一週，她的理財投資也到期分紅，老公那邊也傳來年底績效入帳的消息。她笑說，錢好像全擠在年底一起來了，財運爆發得實在太突然。

處女座：事業提前起飛，被肯定的感覺真的太好了

處女座今年在工作上受了不少委屈，明明最專業、最認真，卻總是被挑毛病。距離跨年還剩半個月，事業卻突然起飛。我有一位處女座朋友從事設計工作，今年被客戶和主管折騰到一度懷疑人生。沒想到這週交出的年終總結設計稿，不但一次就通過，主管還在會議上公開稱讚，說這是今年看過最好的作品，還打算送去參加業界評選。她說，那一刻覺得之前受的所有委屈都值得了，被肯定的感覺真的很感動。

天蠍座：貴人提前到位，想幫你的人突然全出現了

天蠍座今年真的很孤單，很多事情都得自己撐，能幫忙的人少之又少。距離跨年還有半個月，貴人卻提前報到。我有一位天蠍座朋友做產品企劃，今年一個人扛了好幾個專案，累到不行。結果這週突然有好幾個人主動找上她，有人要幫忙介紹資源，有人問她要不要接觸新的好機會，還有人直接幫她解決了一個卡關很久的大問題。她說，想幫她的人怎麼突然都冒出來了，這種被記掛、被支持的感覺真的很溫暖。

雙魚座：好運提前啟動，好事一件接一件

雙魚座今年過得算是平穩，沒有特別大的起色，也沒有太多驚喜，日子過得溫溫的。距離跨年還剩半個月，好運卻突然啟動了。我有一位雙魚座朋友是做編輯工作的，今年工作穩定但一直沒什麼亮點。結果這週她寫的一篇文章突然爆紅，被多個平台轉載，甚至還有出版社主動聯絡她，想談出書合作。同一週，她參加的一個抽獎活動也中了獎，獎品是一支新手機。她直呼，好事怎麼全擠在一起，年底運氣好到不像真的。

距離跨年只剩半個月，有些人已經先起飛了。金牛的踏實、處女的專業、天蠍的深度、雙魚的敏感，這些特質讓你們在跨年前就開始收穫好運。你是這四個星座之一嗎？最近有沒有感覺人生提前起飛了？留言區打上「接提前起飛」，讓好運繼續推著你往上衝！也別忘了分享給身邊的朋友，一起提前起飛、一起開外掛。

