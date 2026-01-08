還沒退完！川普將退出66國際組織 完整名單一次看

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普今天表示，美國將退出數十個國際與聯合國機構，包括一項關鍵氣候條約，以及促進性別平等與婦女賦權的聯合國機構，理由是這些組織「與美國國家利益背道而馳」。

川普此次退出的機構總計66個，其中包括31個聯合國相關實體。國務卿盧比歐（Marco Rubio）對此表示，這些組織被川普政府視為浪費、低效、有害的國際組織。

盧比歐強調，退出行動是為了保護納稅人資源，且美國政府對其他國際組織的審查工作目前還在進行中。

鎖定氣候與性別倡議 審查工作持續擴大

在具體的退出名單中，聯合國體系包含《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）、聯合國性別平等暨女性賦權組織、聯合國人口基金（UNFPA）及聯合國大學（U.N. University）等。

廣告 廣告

非聯合國組織則涵蓋全時無碳能源倡議、自由線上聯盟（Freedom Online Coalition）及政府間氣候變遷問題小組（IPCC）。川普政府認為，這些組織的運作方向已偏離美國核心利益。

針對此次大規模退出，《華盛頓郵報》報導分析這象徵美國對多邊主義體系的撤退，特別是針對氣候與性別權利實體的撤資。《福斯新聞》則指出，此舉實踐了川普「美國優先」的承諾，旨在停止資助推行特定意識形態的全球主義官僚機構。

完整名單涵盖多領域 盧比歐稱其損害主權

白宮公布的完整清單顯示，撤資範圍極廣，除了上述機構，還包含國際自然保育聯盟（IUCN）、全球反恐論壇（GCTF）及多個區域性經濟與發展委員會。

盧比歐在聲明中批評，這些機構已演變為受進步意識形態主導的工具，損害了美國的主權完整。

目前美國國務院正持續評估其餘國際組織的存續價值。路透社報導提到，這波退出行動將對全球減排目標與人道主義合作產生重大影響，國際社會正高度關注美國後續的行政動作與預算調整。

聯合國組織（共31個） 非聯合國組織（共35個） 氣候、能源與環境（共18個） 聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國人居署（UN-Human Settlements Programme）、聯合國海洋機制（U.N. Oceans）、聯合國水資源組織（UN-Water）、聯合國能源（U.N. Energy）、聯合國減少開發中國家毀林及森林退化所致排放量合作計畫（U.N. Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries） 全時無碳能源倡議（24/7 Carbon-Free Energy Compact）、環境合作委員會（Commission for Environmental Cooperation）、美洲全球變遷研究所（Inter-American Institute for Global Change Research）、政府間氣候變遷問題小組（IPCC）、政府間生物多樣性與生態系服務科學政策平台（IPBES）、國際能源論壇（International Energy Forum）、國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency）、國際太陽能聯盟（International Solar Alliance）、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）、國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）、21世紀再生能源政策網絡（Renewable Energy Policy Network for the 21st Century）、太平洋區域環境規劃署秘書處 性別、人權與社會（共19個） 聯合國性別平等暨女性賦權組織（U.N. Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women）、聯合國人口基金（U.N. Population Fund）、負責衝突中性暴力問題秘書長特別代表辦公室、負責武裝衝突中兒童問題秘書長特別代表辦公室、負責暴力侵害兒童問題秘書長特別代表辦公室、非洲人後裔永久論壇、聯合國文明聯盟（U.N. Alliance of Civilizations）、聯合國民主基金（U.N. Democracy Fund）、聯合國大學（U.N. University）、聯合國訓練研究所（U.N. Institute for Training and Research）、建設和平委員會（Peacebuilding Commission）、建設和平基金（Peacebuilding Fund）、聯合國系統職員學院（U.N. System Staff College）、非洲問題特別顧問辦公室 教育不能等（Education Cannot Wait）基金、自由線上聯盟（Freedom Online Coalition）、藝術理事會與文化機構國際聯盟組織（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies）、國際民主及選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）、國際文化財產保護與修復研究中心（International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property） 經濟、貿易與發展（共14個） 經濟和社會事務部（Department of Economic and Social Affairs）、聯合國經濟與社會理事會（ECOSOC）-非洲經濟委員會、ECOSOC-拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會、ECOSOC—亞洲暨太平洋經濟社會委員會、ECOSOC-西亞經濟暨社會委員會、國際貿易中心（International Trade Centre）、聯合國會議和發展會議（U.N. Conference on Trade and Development） 可倫坡計畫理事會（Colombo Plan Council）、歐洲國家公路研究實驗室論壇（Forum of European National Highway Research Laboratories）、全球遷移暨發展論壇（Global Forum on Migration and Development）、礦業、礦產、金屬與永續發展政府間論壇（Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development）、國際棉業諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee）、國際發展法組織（International Development Law Organization）、國際鉛鋅研究小組（International Lead and Zinc Study Group） 安全、法律與區域（共15個） 國際法委員會（International Law Commission）、國際刑事法庭餘留機制（International Residual Mechanism for Criminal Tribunals）、聯合國常規武器登記冊（U.N. Register of Conventional Arms）、聯合國系統首席協調委員會（U.N. System Chief Executives Board for Coordination） 歐洲混合戰爭威脅對策中心（European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats）、全球社區參與與韌性基金（Global Community Engagement and Resilience Fund）、全球反恐論壇（Global Counterterrorism Forum）、全球網路專家論壇（Global Forum on Cyber Expertise）、國際司法與法治學院（International Institute for Justice and the Rule of Law）、亞洲對付海盜及持械搶劫船隻區域合作協定組織（Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia）、泛美地理與歷史研究所、大西洋合作夥伴關係、區域合作理事會（Regional Cooperation Council）、歐洲理事會威尼斯委員會、烏克蘭科學技術中心（Science and Technology Center in Ukraine）

更多東森新聞報導

赴日注意！日本大雪警報 新千歲機場17航班取消

趁她爸媽外出工作！少女遭3印漢帶到偏僻處 輪流性侵

快訊／白宮宣布：美國退出「66個國際組織」 川普簽署公告

