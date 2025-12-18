還沒過年！ 小黃駕駛用「春節計費」 民眾：故意遮跳錶機

台北市 / 綜合報導

又發生小黃跳錶爭議事件！日前有民眾透過平台叫計程車，卻發現駕駛使用春節費率計費，還試圖以水瓶擋住計費器；對此，台北市公運處表示，依照規定駕駛未依規定費率計價，可依法開罰9000至9萬元罰鍰，而且經過調查後，發現這名駕駛在今年12月被退隊後，目前查無車隊紀錄，法規上不能承接業務。

當事駕駛VS.當事乘客李先生說：「總金額590元，大哥怎麼會是春節計費啊，我會扣那個錢啊，你扣什麼錢，扣那個春節，因為它這個錶壞掉，我要扣錢，你這樣不太對吧。」明明還沒到春節，駕駛卻使用「春節計價」，雙方因此起了口角爭執，李先生不滿，駕駛不讓乘客坐前座，接近目的地時，還提前按表暫停收費，試圖轉移乘客注意力。

當事乘客李先生說：「我認為他是慣犯，因為第一個他其實他不會讓我們去坐到前座去，然後第二個他其實是用兩罐水瓶，直接遮住那個儀錶板的螢幕，那讓你也不容易發現，然後再來他在停紅綠燈的時候，習慣性的會把袖子遮蓋到，他的儀表板上面。」

時間拉回15日晚上九點多，李先生從內湖叫多元計程車到北投，以往搭乘金額大約450元，這次除了多春節計價外，搭乘費用也比平時貴100元，讓乘客心生疑慮，也懷疑跳表機壞掉真實性。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說：「這樣的說法是完全不能讓人接受的，春節運價的跳表基本上他一定要手動，所以你沒有去調整這樣子的手動設定，不會產生春節跳表的這件事情發生。」

如何辨識春節費率計價，可以看到跳錶機上頭，會寫著「春節」兩個字，並且起跳價會比初始價，多了30元起跳，如果乘客遇到亂跳錶的情況，可以撥打電話申訴，北市公運處一般運輸科科長洪瑜敏說：「明年度就台北市的計程車春節加成的運價，其實是還沒有公佈的，所以如果遇到有未依照規定收費的狀況，那請記下車號時間跟地點，然後撥打1999申訴。」

計程車如果未依規定收費，也會依法開罰，9000至9萬元罰鍰，而公運處也發現，這名駕駛今年12月，因不當言論被退隊後，目前查無所屬車隊紀錄，法規上不能承接業務，後續仍會持續調查，只不過計程車亂跳表事件層出不窮，相關單位也得嚴加把關，杜絕亂象。

