還沒都更就受害1／北市指標大案新隆社區28戶收紅單 住自己家被罰還限期搬家

北市中正區新隆社區多達550戶，從海砂屋鑑定、二度更換建商實施者、取得超過9成居民同意推動都更案迄今，約逾8年。（圖／趙世勳攝）

堪稱北市基地最大、戶數最多、都更史上總銷逾500億元案量指標大案的中正區新隆社區，5年多前三圓建設取得該案實施者，迄今計畫內容還在審核、召開公聽會等階段中；未料，CTWANT接到住戶反映，竟多達28戶遭市府通知須於今（2026）年2月底前繳交罰金且須搬家，逼得民眾得去提訴願、打行政訴訟，向監察院陳情，捍衛自身財產與居住權。

鄰近中正紀念堂、占地近4千坪的新隆社區，位於台北市愛國東路、寧波東街、金華街之間，共有550戶、分為12棟，每棟地上12層樓、地下1層，一樓店舖79間，知名美食「寧波排骨大王」就在其中。

居民在十幾年前發現是海砂屋後，於2017年、2018年開始推動都更、向建設公司揮手招商，2020年7月選出三圓建設為實施者後，已取得約490戶區分所有權人、占全體私地主542戶（另有三個為政府公部門單位）之90.41％簽署「事業計畫同意書」，約10％的住戶未簽同意書。

CTWANT調查，新隆社區經北市府審查確認鑑定海砂屋之後，已為北市府列管200多個海砂屋社區之一，在新隆社區的都更案還未真正進入拆除、重建之前，期間，陸陸續續有居民收到市府通知須遷離；住戶也依規定申請展延，豈料，民眾如今趕到竟有「次數」「差別待遇」之疑受到不公平對等的不合理待遇。

北市新隆社區居民向CTWANT記者反映，部分居民還正與建商確認都更權變比例，卻遭市府寄發裁罰紅單並限期不得使用住家。（圖／李蕙璇攝）

新隆社區住戶告訴記者說，根據鄰居之間的交流，去年11月在整個550戶的社區中，僅約有28戶（包括店鋪）收到北市府的催繳函、罰款紅單，以未依公告停止使用期限停止使用，依規定可依三階段裁罰，第一階段裁罰1萬元，並限於收到文後次日起3個月內停止使用，等於是催逼住戶搬家、停止營業。

住戶說，這28戶包括有簽署給三圓建設同意合建都更、未簽都更同意書屋主等，「現在新隆社區展開都更都還沒有通過審查確定之前，整個550戶住戶超過九成的民眾都還住著，如今市府說是依規定，急著催少數住戶搬家，很明顯不是擔心海砂屋居住的安危性，而這些規定不符民眾期待與需要，有明顯侵害民眾財產與居住權益。」

據了解，從新隆社區今年一月公布繳交管理費的資料來看，整體共550戶中，扣除公部門財產等，有483戶續繳管理費，免繳45戶，未繳21戶；而記者實際走訪社區，多數一樓店鋪已停止營業，二樓以上住家部分，則仍有住戶居住；居民也反映部分屋主隔間做出租套房等，該社區除了原有老住戶之外，已有許多投資客、新住戶進駐。

根據CTWANT調查，被列管海砂屋社區居民可以申請展延二次為限；而「同意參與都市更新、重建或拆除者」不受此次數限制；且自列管公告日起已屆滿5年、且無同意參與都市更新、重建或拆除者，不適用申請不予優先查處之規定。

也就是說，明明新隆社區已超過85％住戶同意都更且已委託三圓建設向市府提出計畫審查，而「未同意都更」選擇權變者，還在與建商確認比例之前，竟不能同等繼續享有申請展延的無限次數，「難道北市府是欲藉此逼迫我們簽建商給的同意書嗎？民眾不能有自主決定權？」住戶說，這根本不是關乎海砂屋居住安全的議題呀。

CTWANT採訪北市府，建管處回覆指出，該案裁罰係因已逾2年停止使用期限，且已不符「裁罰基準」有關出具安全鑑定報告辦理不予優先查處以2次為限之規定；同時亦不符同意參與都市更新之展延條件，故依規定裁罰並限期停止使用。

建管處指出，依現行規定，海砂屋公告後應於2年內停用，但經技師鑑定安全可申請展延，原則以2次為限；若住戶已「同意參與都更」，則不受2次限制。此裁罰基準是考量同意都更者已進入重建程序，為促使建物所有權人加速整合，以儘速拆除高風險建物，避免潛在危險因子威脅市民生命安全，在保障公共安全與兼顧居住權益間取得平衡，該裁罰基準之相關規定尚屬必要的行政作為。

