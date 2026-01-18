還沒都更就受害2／政府列管海砂屋逾五年可催人遷離 住戶：惡法早該修

北市中正區新隆社區已委託三圓建設作為都更案實施者，對於居民最初招商開出的權變比例更動部分，部分還「未簽同意書」的屋主已提出訴訟爭取權益。（圖／報系資料照）

「5年多前，覺得北市府提高容積率獎勵幫助海砂屋住戶推動都更，是美意，結果現在社區都還沒真正展開重建，卻因社區被列管逾5年，如今住在多年繳交房貸自買的房子，被罰款，還得被逼迫著遷離搬家，這個規定到底是在幫誰？幫建商？幫投資客？幫住戶？」新隆社區居民向CTWANT無奈地表達「還沒都更就成受害者」的心聲。

除了北市府列管海砂屋的中正區新隆社區，推動都更5年多以來，在整體550中有28戶接到市府通知限期3個月不得使用（意即遷離、搬家、店鋪停止營業），CTWANT記者近期也陸續披露大安區的大安社區、松山區健康新城C區住戶，僅是在推動都更最初期準備申請海砂屋鑑定，即引發社區居民情感分裂、管委會、住戶之間的官司訴訟等，「安居樂業」這詞反讓很多人既期待又怕失望。

住戶跟記者說，現在看起來，挑動居民、建商、公部門等原本應同心合意推動的都市更新計畫，進展過程中，有太多的變數，恐怕不是許多規定、行政命令就可以符合當下真實情況環境的變化。

依北市府建管處告訴CTWANT記者的資料顯示，在相關都更的配套與獎勵方面，經鑑定公告為「須拆除重建」之建築物，享有放寬容積獎勵30％、減免房屋稅捐及拆除補助費每戶新臺幣20萬元，但所有權人亦負有停止使用及限期拆除之義務，逾期未履行將依裁罰基準處以罰鍰。截至114年11月25日，累積列管中之海砂屋共228處。自93年起，進入都更程序者共計119案，其中目前審查中65案，已核定54案。

「新北市就沒有用『海砂屋鑑定』來特別提出高容積獎勵，而是大家齊頭式平等都享有高容積率，如此看來，屋主、建商不用為了爭取獎勵搶著去做鑑定，住戶之間也可以有較多的時間，來討論到底是公辦（或自辦）都更、危老重建等哪個較適合自己社區，可以好好評選哪一家營造、建商適合我們。」多個社區居民告訴記者。

北市新隆社區緊鄰中正紀念堂，基地約方塊、完整，占地約4千坪，量體大，推動都更迄今還在市府審查中。（圖／趙世勳攝）

以中正區新隆社區之案來看，北市府即以違反《臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例》第7條第1項規定，茲依《臺北市列管須拆除重建高氯離子建築物未依限停止使用罰鍰處分裁罰基準》規定，可分三階段從1萬元加重罰款到2萬元、4萬元，並自罰款起限期3個月不得使用。

北市府在2019年7月22日將新隆社區公告應於2年內停止使用、3年內自行拆除，「我們知道市府承辦人員要依法、依規執行，可是為何只有我們28戶要被罰款？被逼迫搬家？整個社區有550戶耶，要搬是大家都要搬，要拆也是整個拆呀，這根本不符合比例原則。」

記者進一步了解在《臺北市列管須拆除重建高氯離子建築物未依限停止使用罰鍰處分裁罰基準》規定中，建築物所有權人（屋主）於前揭公告載明之停止使用期限屆滿日起，屬自用住宅使用者，得提具專業技師或建築師現勘簽證之安全判定書或原鑑定機關（構）出具鑑定報告載明：「經判定全幢鑑定標的物無即刻性危險，尚可繼續使用＿個月。」

以及所有權人簽具之「經鑑定須拆除重建高氯離子混凝土建築物自負安全責任切結書」至台北市都發局，申請次數2次為限。而該規定另有「備註一」為「同意參與都市更新、重建或拆除者」不受此次數限制；「備註六第四款」則為自列管公告日起已屆滿5年、且無同意參與都市更新、重建或拆除者，不適用申請不予優先查處之規定。

CTWANT採訪北市府，針對記者詢問新隆社區雖被列管為海砂屋，但未有立即性居住安全性，被開罰的28戶中有「同意都更」與「未同意都更」者；因此對於市府引用裁罰基準的「備註」所稱，有給同意都更者無限期展延；無同意都更者不適用，居民認為是藉此逼迫居民簽同意書，違反民眾使用自身財產的權益，應需修法的這部分，市府回覆說「目前無修法規劃」；而有同意戶被裁罰是因為住戶做營業使用，不符規定。

建管處回覆指出，該案裁罰係因已逾2年停止使用期限，且已不符「裁罰基準」有關出具安全鑑定報告辦理不予優先查處以2次為限之規定；同時亦不符同意參與都市更新之展延條件，故依規定裁罰並限期停止使用。

建管處表示，依現行規定，海砂屋公告後應於2年內停用，但經技師鑑定安全可申請展延，原則以2次為限；若住戶已「同意參與都更」，則不受2次限制。此裁罰基準是考量同意都更者已進入重建程序，為促使建物所有權人加速整合，以儘速拆除高風險建物，避免潛在危險因子威脅市民生命安全，在保障公共安全與兼顧居住權益間取得平衡，該裁罰基準之相關規定尚屬必要的行政作為。

