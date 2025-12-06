還沒開放！民眾闖耶誕燈區拍照 中市府：加強勸離

台中市 / 綜合報導

台中耶誕嘉年華，每年在柳川水岸旁都會設置燈區，吸引超多人到現場拍照，可以說是台中耶誕節的重頭戲之一，不過12日才開幕的燈會，被民眾目擊有人跨越封鎖線闖入拍照，白天實際回到現場，確實有民眾在河畔邊拍照散步，一問之下發現，原來是主舞台左側出入口的封鎖線掉落，害民眾以為已經開放，對此，市府說會請廠商加強勸離，同時派人檢視現場封鎖線避免民眾誤闖。

夢幻燈飾環繞河道兩側，療癒系角色角落小夥伴，化身巨型立體氣偶，這裡是台中柳川水岸的耶誕裝置，不過12日才會開幕，就有民眾偷偷闖入燈區，目擊民眾說：「闖進去散步賞燈。」

一群人在燈區內拿起手機開始拍照，河畔上不少民眾來來往往，只是燈區現場，還有施工單位在進行布置，各個出入口也圍起封鎖線，白天回到現場，還是目擊到有民眾，進到燈區遛狗、散步，還有人邊逛邊自拍。

記者戴君伃說：「就是在這個出入口封鎖線已經掉落，讓民眾誤以為可以進入到燈區。」民眾說真的不是故意要闖入，因為看到封鎖線掉落，誤以為燈區已經開放，往下走才發現不對勁，加上沒有明顯公告，才不會小心誤闖燈區。

耶誕燈區還在施工布置，就怕民眾誤闖會有危險，台中市政府說雖然是開放場域，不會有罰則，但為了民眾安全，會請廠商加強勸離，也會派人巡視現場，提醒民眾別在誤闖燈區。

