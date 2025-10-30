還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻檔。不過近期不斷有網友發現兩人同框次數減少，昨（29）日范姜彥豐突然在個人社群上發出「道德淪喪、婚內出軌」直指粿粿在兩人婚姻期間出軌共同好友王子（邱勝翊）。對此，王子也火速回應「不是破壞家庭關係的人」。

范姜彥豐突然在個人社群上發出「道德淪喪、婚內出軌」直指粿粿在兩人婚姻期間出軌共同好友王子（邱勝翊）。（圖／＠meigo.c、＠zack_fanchiang）

王子在聲明中指出，自己不是破壞家庭關係的人，在得知粿粿協議離婚後，從單純的聆聽者漸漸過度關心「超過了朋友之間應有的界線」。不過作家柳喪彪也出面為范姜彥豐打抱不平認為，王子的聲明邏輯死亡，且強調「沒離婚之前，你就是第三者」。

作家柳喪彪在貼文中指出，王子雖已道歉，但內容「邏輯死亡」，疑似想用時間差替自己開脫。王子在聲明中解釋是「在女方協議離婚過程中，因傾聽與關心而越界」。柳喪彪怒批：「協議離婚就是還沒離婚，你去插手就是小王、就是第三者！」

貼文一出不少網友在留言區力挺：「王子聲明就是避重就輕，懂的就懂！」、「這句話真的一語道破」、「范姜又帥又會顧小孩真的是不懂珍惜」。事件發酵後，粿粿也表示，「說了許多與事實不符的內容」，會把完整事實清楚整理給大家。

