還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻檔。不過近期不斷有網友發現兩人同框次數減少，昨（29）日范姜彥豐突然在個人社群上發出「道德淪喪、婚內出軌」直指粿粿在兩人婚姻期間出軌共同好友王子（邱勝翊）。對此，王子也火速回應「不是破壞家庭關係的人」。
王子在聲明中指出，自己不是破壞家庭關係的人，在得知粿粿協議離婚後，從單純的聆聽者漸漸過度關心「超過了朋友之間應有的界線」。不過作家柳喪彪也出面為范姜彥豐打抱不平認為，王子的聲明邏輯死亡，且強調「沒離婚之前，你就是第三者」。
作家柳喪彪在貼文中指出，王子雖已道歉，但內容「邏輯死亡」，疑似想用時間差替自己開脫。王子在聲明中解釋是「在女方協議離婚過程中，因傾聽與關心而越界」。柳喪彪怒批：「協議離婚就是還沒離婚，你去插手就是小王、就是第三者！」
貼文一出不少網友在留言區力挺：「王子聲明就是避重就輕，懂的就懂！」、「這句話真的一語道破」、「范姜又帥又會顧小孩真的是不懂珍惜」。事件發酵後，粿粿也表示，「說了許多與事實不符的內容」，會把完整事實清楚整理給大家。
更多FTNN新聞網報導
粿粿、王子爆不倫！網瘋猜范姜彥豐找徵信社「求償3000萬」 他曝多條線索：女方毫不尊重老公
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
王子偷吃早露餡！昔自爆2障眼法藏愛 粿粿全命中網傻眼
其他人也在看
離婚不是因為王子？粿粿經紀人發聲「分居很久了」：影片諸多內容非事實
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導藝人范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）的婚變問題傳聞已久，今（29）日隨著范姜聲明指控粿粿與王子（邱勝翊）破壞婚姻、是兩人離婚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 16 小時前
只有抽菸會得肺癌？權威研究指「追劇必備1零嘴」超危險
飲食習慣多樣，讓人眼花撩亂，不過長期吃高油高鹽或是高糖食物，讓身體發炎，免疫力下降，也可能引發癌症。現在有一項最新研究表明，除了抽菸會有肺癌風險，食用這些「超加工食品」如追劇必備洋芋片，或是蛋糕等，也可能是引發肺癌的另一個原因！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答
粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
王子經紀公司道歉！認處理私人事務不周 將承擔責任
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人范姜彥豐今（29）日發文控訴粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）破壞他的婚姻，對此，王子鄭重道歉並坦承：「超過了朋友間應有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 21 小時前
范姜彥豐狠斷3年婚！「爆粿粿婚內住王子家」 見1物心死
范姜彥豐狠斷3年婚！「爆粿粿婚內住王子家」 見1物心死EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞：今年不開放全民公費
今年流感疫情提前來襲，帶動公費流感疫苗接種熱潮。疾管署長羅一鈞預計月底將達450萬人次，創下歷年10月最高紀錄。同時，他明確表示，今年公費疫苗確定不會開放全民施打，呼籲非公費對象民眾不必再觀望。中天新聞網 ・ 1 天前
《英雄聯盟》BLG陷女模會館風波，全員「丟證據澄清」但又有新影片爆料
《英雄聯盟》LPL 第一種子 BLG 昨日被爆料在世界賽 16 強淘汰後就前往「女模會館」放鬆，引爆中國當地熱議，而後續成員們丟出自己的「不在場證明」想澄清自己不在場，結果變成一場「狼人殺」遊戲，大家都在找誰在說謊。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
明天就要開賣! 新店豪宅樣品屋陷火海 濃煙猛竄
社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導新北市新店區一處總銷售金額125億元的豪宅建案，原本預計明天（31）就要開案，不料，今天（30）中午，樣品屋接待中心突然發生大火。消防獲報後，出動34車、74人前往救援，所幸無人傷亡，至於詳細起火原因，火調科還得調查釐清。熊熊烈火不斷從二樓屋內竄出，濃煙直逼天際，過沒多久，橘紅色烈焰燒到一樓，整棟房屋徹底陷入火海。火勢燒得猛烈，一發不可收拾，房子內所有家具物品，通通付之一炬，消防隊獲報後，立刻出動34車74人，前往搶救。事發在30號早上11點多，新北市新店區央北二路，一棟建案樣品屋起火燃燒，傳出爆炸聲響，碰巧失火的時間點，就在預售屋開賣前一天。民視記者洪巧璇：「失火的樣品屋附近生活機能好，對面又是公園 高樓豪宅林立，是不少建商的兵家必爭之地，只是沒有想到新建案，明天(31)就要開賣，今天(30)卻發生大火。」新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）附近民眾：「看過去已經兩三部灑水車，在這邊撲水救火，救了好久喔，救了快1個多鐘頭。」附近民眾：「預售屋明天就要開賣，結果今天就燒，不知道什麼原因，這樣品屋蓋了大概幾個月有。」根據了解，預售屋每坪售價95萬到104萬之間，可以說是豪宅規格，而且還是建設公司，首度在新店區，打造的指標性建案，而這回樣品屋火勢猛烈的原因之一，恐怕是和木造房屋有關。新北市消防局第四救災救護大隊文山中隊長林志緯：「總共燃燒面積大概是一層樓，一樓300平方公尺，二樓200平方公尺，那本案都沒有人員傷亡，因為它是樣品屋，不是一般的住宅的鋼筋混凝土，所以它有用大量的裝潢跟木造，那所以造成它燃燒會比較快速一點。」新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）所幸無人傷亡，但突如其來的惡火燒毀樣品屋，恐怕也讓豪宅的售價，多了變數。原文出處：新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海 更多民視新聞報導虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了民視影音 ・ 13 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 22 分鐘前
《人浮於愛》邵雨薇誘惑楊祐寧！馬路上「一發不可收拾」車震內幕曝光
邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。導演徐輔軍坦...CTWANT ・ 21 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？
[NOWnews今日新聞]桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
護理系女神謝侑芯驟逝！雪碧淚訴：3天前夢到她
網紅「護理系女神」謝侑芯，前陣子在海外工作時因為健康因素過世，3個月前才性感在北捷露美胸、一週前還在拍短影音，如今卻離世讓人錯愕，好友雪碧證實死訊之際，也透露在3天前竟有夢到謝侑芯入夢罵她戀愛腦，讓她如今回想起來不禁淚崩。中天新聞網 ・ 6 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
明天天氣第二波東北季風報到增強 北部轉涼有短暫雨
中央氣象署今天表示，明天受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，白天起迎風面的基隆北海岸等地區有局部短暫雨。溫度方面北部、東北部高溫僅攝氏24到27度，花東25到28度，中南部高溫有30到32度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
粿粿劈腿王子！ 他驚曝美國團「不只一對出軌」：最佳掩護組
人妻粿粿被爆出軌男星王子（邱勝翊），關鍵時間點就在美國行後，狗仔葛斯齊今加碼爆料，表示出軌的不只這一對，而是兩對，堪稱「最佳掩護組」。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前