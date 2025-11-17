還沒領到的看這裡！普發1萬ATM領現首日 已破120萬人拿到錢
生活中心／倪譽瑋報導
普發1萬除了登記入帳等匯款，民眾也可到ATM機台直接辦理領現，今（17）日起到明（2026）年4月30日都可辦理。今日也是普發1萬ATM領現開放首日，根據官網資訊，目前用ATM領錢的人已破120萬。
普發ATM領1萬怎麼領？如何找可用機台？
普發現金1萬元今日正式開放ATM領取，可到16家指定金融機構（含郵局）的ATM操作，含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、各郵局。
成年人須準備任一金融機構提款卡，找到貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，選擇操作「全民＋1 政府相挺」項目，並輸入身分證或居留證號、健保卡號即可。此外，13歲以上者須由本人操作領現；若為父母或監護人用自己的金融卡，幫未滿13歲的孩童代領，需輸入父母或監護人的身分證號，而孩童僅需提供健保卡號。
如何找到上述ATM機台？可使用「LINE熱點」搜尋（網址如下：https://lin.ee/ihIih7r）點進去後，能看見「可用於領普發的ATM」以地圖方式呈現。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >
普發1萬ATM領現首日 已破120萬人採用
根據普發1萬官網（https://10000.gov.tw）的資訊，ATM領現開放的首日，截至晚間10點，就有超過120萬的民眾用此方法來領取1萬，大家的行動相當熱烈。
財政部提醒，雖然ATM領現很方便，但要注意，以下4種情況可能會導致領取失敗：「非16家指定銀行ATM」、「個資輸入不一致」、「帳戶為結清或警示管控狀態」、「ATM故障或離線」。如遇ATM暫停服務或未吐鈔等狀況，可立即撥打ATM機台旁的客服電話，或洽詢該銀行的24小時服務專線協助處理。
