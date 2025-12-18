還沒領普發一萬「來電稱遭盜領」他急解決 500萬積蓄全被騙走

普發一萬發放作業持續進行，對此內政部警政署呼籲，郵局來電稱普發現金遭盜領，就是詐騙；接到檢察官或警察來電稱偵查不公開、視訊筆錄、扣押財產、面交，請直接掛斷電話；收到可疑電話，請不要理會，並直接向165或撥110查證。

內政部警政署分享，有民眾突然接到一通電話，對方自稱是中華郵政的員工，一開口就語氣著急，聲稱該民眾的政府普發一萬元遭盜領，當時該民眾心想「不就一萬元的事？」結果對方語氣非常嚴重，表示有個資外洩問題，如果不馬上處理，後果會很麻煩，還沒等該民眾回覆，對方就把電話轉接給警察單位報案。

自稱是警察的人接了電話後，先問了該民眾一些基本資料，接著表示案件涉嫌洗錢，已經有很多人報案，檢察官開始偵辦，該民眾必須配合調查，要求該民眾加LINE聯繫，認為這樣比較方便隨時指示該民眾可以怎麼做。雙方成為好友後，對方不斷強調偵查不公開，案件內容「不能讓家人知道」，更表示為了表示該民眾願意配合偵查，必須主動交付該民眾的財產，進行假扣押，否則可能會被認定有串證或藏匿財產的嫌疑，會把該民眾羈押。

當下該民眾又怕又緊張，腦袋一片空白，而對方則進一步指示，要該民眾把所有財產拿去購買黃金、白銀，並交給了他們派來的人。 該民眾失眠了好幾天，越想越不對勁，就問了問兒子，沒想到兒子馬上反應過來，直言這是詐騙，要該民眾立刻到派出所報案，這才讓該民眾認清自己被騙了500萬的事實。

內政部警政署分享，詐騙集團會假冒郵局人員，聲稱有人冒領普發現金，且已經個資外洩、涉及刑案，隨後協助轉接電話給假員警，由假員警要求加入LINE帳號聯繫，接著假員警會聲稱偵查不公開，而且需要假扣押財產，把現金換成黃金和白銀交付給指定人員，否則將遭到羈押，最後在安排面交人員拿取財物後隨即失聯。

對此警政署也分享五點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

郵局來電稱普發現金遭盜領，就是詐騙。

接到檢察官或警察來電稱偵查不公開、視訊筆錄、扣押財產、面交，一定是詐騙，直接掛斷電話。

政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。

不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

收到可疑電話，請不要理會，並直接向165或撥110查證。

