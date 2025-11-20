還沒領普發1萬注意 財部發現已5個偽冒網站

▲財政部今（20）日表示，11月18日晚間及11月19日下午透過即時監控機制共發現5個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，並已啟動必要防護措施以防詐騙。（圖／擷取自政府普發現金官網）

[NOWnews今日新聞] 還沒領取政府普發現金1萬元的民眾注意了！財政部今（20）日表示，從11月18日至11月19日下午透過即時監控機制共發現5個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，隨即依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

根據財政部統計，普發現金1萬元，除「直接入帳」之外，也已開放「登記入帳」及「ATM領現」，截至今日下午3時止，「登記入帳」的登記人數達830萬6200人，而且11月18日開始加速入帳作業，只要完成登記並經檢核資料無誤，當日晚上6點前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日），當日晚上6點後登記，次一營業日入帳。至於「ATM領現」人數也有253萬9205人，11月24日起還會再開放「郵局領現」，而且領取期限至明年4月30日止。

為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部今日也表示，從11月18日晚間及11月19日下午透過即時監控機制共發現5個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO之網站（10000gov[.]vip、10[.]000gov[.]tw、154-219-97-183[.]cprapid[.]com、jdgj[.]site及subsidy1[.]carrd[.]co），財政部隨即於11月19日依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部強調，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

