即時中心／潘柏廷報導

國防部今（15）日表示，自上午8時54分起，陸續偵獲中國殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今日下午發布新聞稿表示，自上午8時54分起，陸續偵獲中國殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海。

其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

對此，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

原文出處：快新聞／還沒鬧夠！配合中艦「聯合戰備警巡」 中國派28架軍機擾台

