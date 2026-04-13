還沒40歲就開始掉髮？這4個日常習慣超傷髮，加碼「夜間養髮」新趨勢
還沒40歲就開始掉髮？這4個日常習慣超傷髮，加碼「夜間養髮」新趨勢
你以為掉髮只是壓力或年紀的問題？其實不少人不到40歲就開始出現髮絲變細、容易斷裂，甚至髮量明顯減少的狀況，關鍵往往藏在每天習以為常的生活細節裡。
像是長時間綁緊馬尾或編髮，會讓髮根持續承受拉力，久而久之影響髮際線與髮量分布；而過度清潔或使用清潔力較強的洗髮產品，也可能讓頭皮變得乾燥，影響整體狀態。此外，洗完頭後習慣用高溫熱風吹整，或一早起床直接大力梳頭，都是讓髮絲在脆弱狀態下受到拉扯與破壞的原因之一。這些看似微小的動作，長期累積下來，都可能讓頭髮逐漸失去彈性與光澤。
頭皮老化比臉更快！養髮觀念正在改變
在高壓生活與環境影響下，近年越來越多人開始關注「頭皮保養」。研究也指出，頭皮老化速度甚至可能高於臉部，加上紫外線與空污影響，頭皮環境更容易失衡，進一步影響髮絲狀態。
過去多數人著重在髮尾修護，但現在趨勢已轉向「從頭皮開始養」，甚至延伸到夜間修護，讓保養從臉部一路延伸到髮肌。
夜間養髮成關鍵！從睡前開始調整頭皮狀態
來自美國的專業髮品品牌Virtue，以生物科技為基礎，推出主打夜間使用的頭皮修護產品，將保養時間延伸到睡眠期間，讓日常護髮更完整。
「晚安髮肌修護精萃」以清爽精華質地設計，於夜間使用於頭皮與髮絲，搭配輕柔按摩，讓保養成為一種放鬆儀式。氣味融合薰衣草、洋甘菊與檀香調，在日常保養同時，也帶來舒緩放鬆的感受。
從洗髮開始養！日常清潔也能影響髮質狀態
除了夜間修護，日常洗護同樣是關鍵。KOSE旗下美髮品牌STEPHEN KNOLL史蒂芬諾爾推出全新升級系列，從洗髮與護髮兩大步驟著手，強調在清潔同時兼顧髮絲狀態調理。
全新洗髮露加入多種胺基酸與水解角蛋白，在清潔過程中同步補充髮絲所需養分；護髮膜則著重髮絲表層的包覆與柔順感，讓整體觸感更細緻。針對染燙或日常造型造成的負擔，也透過調整pH值與減少外在影響，維持頭髮的穩定狀態。
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