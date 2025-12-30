《還珠》女星爆紅嫁豪門不藏了！19歲兒擁高顏值 「超狂學歷」也曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

王艷在當紅時期選擇嫁豪門。（圖／翻攝自微博）

51歲女星王艷踏入演藝圈多年，曾在《還珠格格》飾演「晴格格」一角打開知名度，沒想到在當紅之際選擇嫁給房地產大亨王志才，育有一子「球球（王泓欽）」，如今兒子也已經19歲了，日前罕見露面，超高顏值讓網友直呼：「要出道了」。

王艷平常樂於在社群中分享生活，只見她分享跟兒子球球一同在家中新年布置的影片，值得關注的是，王艷19歲兒子容貌十分帥氣，除了有著白皙皮膚外，還有精緻的五官，讓不少網友大讚很有星味，「估計可以出道了」、「確實帥氣啊，瘦了」。

廣告 廣告

事實上，王艷過去曾帶球球一起參加親子節目，當時球球臉蛋稚嫩，身形也較為圓潤，但現今「男大十八變」，不只有著185公分的身高，去年（2024）還以體育生身分保送進北京大學，然而，婚後的王艷雖然一度淡出演藝圈，不過近幾年逐步復出，有傳聞是因為富豪尪面臨財務危機，才需要重回螢光幕賺錢補錢坑，但對於外界的說法，王艷並未給出回應。

王艷19歲兒子長相帥氣。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

曹西平驟逝！王瞳曝3年前「驚人巧合」：若見到艾成可以一起唱歌跳舞

轉戰房仲才10天！本土男星遭投訴到總公司「要求道歉」 一聽原因錯愕

大咖女星爆不倫戀！電梯激戰人夫畫面被公開 她道歉證實退出節目

曹西平病逝！西門町店5年鄰居憶他「常跟路人閒聊」嘆：這樣走是幸福的

