還給市民知的權利！ 議員要求警察局公布重大治安事件

台中市議會今10日審查115年總預算案，市議員陳俞融指出，台中市近來屢屢發生重大治安事件發生，但警察局卻無發布相關治安警訊，導致案發地點附近市民額外承受不必要的治安風險，因此陳俞融主張凍結警察局公共關係室115年度編列預算預算數104萬9,000元，及警察局115年度編列「媒體及宣傳費用」預算369萬7,000元， 直至改善目前作法，提出具體執行方案後解凍。

陳俞融提到，去年6月2日，台中發生富商入室搶劫殺人案，這麼重大的治安事件，警察局選擇沉默，直到今年11月11日、案發超過一年多，社會大眾才從媒體報導中得知！今年7月6日，西屯區社區前發生劉姓、楊姓男子持空氣槍、開山刀抵住被害人頭頸，搶走1,061萬元現金的巨額搶劫案，警察局同樣選擇蓋牌，直到12月初、案發近五個月後才曝光！今年10月10日，西屯親子泳池發生持槍威脅孩童與教練的槍擊未遂案，警察局又是選擇隱匿，直到12月3日檢方起訴書公開，市民才知道這起險些釀成悲劇的重大治安事件！

陳俞融（如圖）表示，請警察局不要再用「保護兒少」、「偵查不公開」等藉口當作遮羞布！

陳俞融強調，警察局蓋牌的做法，不是保護市民，而是粉飾太平！讓市民在不知情的情況下繼續承擔風險，等到判決出來、起訴書被公開了，媒體報導了，警察局才被動回應，這不叫治安維護？這叫失職！

陳俞融也嚴正要求警察局應研議，每天各分局轄區若有重大治安事件，警察局應通報各轄區，讓市民提高警覺、加強防範，而不是讓市民後知後覺、在危險中生活卻渾然不知！