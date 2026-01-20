還缺人嗎？神仙公司「春節狂放35天+2萬開工紅包」 全網跪求內推

溫州瑞安「浩宇五金」公司「春節狂放35天+2萬開工紅包」，讓網友全都超羨慕，紛紛直呼「現在跳槽還來得及嗎？」示意圖／取自photoAC

近日，一份來自中國溫州瑞安「浩宇五金」的春節放假通知在網路上引爆熱議。這家製造業企業不僅讓員工從2月1日開始，一路休到3月8日才復工（為期35天），更霸氣承諾，凡準時返崗的員工，還能額外拿到5000元（約新台幣22695元）開工紅包。面對網友們羨慕嘆道「別人的老闆總是不會讓我失望」，該公司老闆張有運18日受訪問時淡定表示，這項傳統他已堅持了11年。

堅持11年的初心：從「趕路難」到「陪伴情」

「從開廠第1年就這麼定了。」張有運回憶道，11年前工廠剛成立時，交通遠不如現在便利，許多來自外地的員工回一趟家單程就要耗費3、4天，「如果假期太短，根本不夠用，大把時間都花在路上了。」

儘管如今高鐵路網發達，返鄉時間大幅縮短，但張有運始終沒有縮減這個假期。在他看來，這項政策已從當年的「交通剛需」轉變為給員工的「核心福利」。

「該拼搏的時候，我們已經全力以赴了11個月」，張有運說，「最後這1個月，理應留給家人，用來陪伴、團圓和休整。」這家紮根製造業10餘年的企業，外籍勞工佔比超過7成，讓員工能踏實返鄉過年，被張有運視為企業不可推卸的責任。

不只放假！利潤對半發、工資高3成

除了令人眼紅的假期，該公司流傳的「利潤一半給員工」的傳聞也得到了證實。張有運透露，公司員工的待遇和紅包普遍比同業高出30%以上。這種高待遇換來的是極低的員工流動率，廠裡許多員工都是跟隨他10幾年的老將，這種穩定的僱傭關係讓他格外省心，「我主要就管銷售，車間生產基本不用我操心。」張有運笑言，客戶圖紙一發到工作群，員工們就會自動自發安排生產、發貨流程，無需他過多監管。

張有運表示，5000元獎勵並非簡單的誘惑，而是作為假期期間的基本工資保障，讓員工無後顧之憂。圖／資料照片

人性化細節：算「經濟帳」更算「人心帳」

這家企業的「神仙」之處，更體現在細緻入微的管理條款上：

返崗獎勵 ： 5000元獎勵並非簡單的誘惑，而是作為假期期間的基本工資保障，讓員工無後顧之憂。

家長特權： 針對家中有學齡兒童的員工，允許在送孩子開學後2日內返崗，提前登記即可正常享受全額獎勵。

不拖欠款項： 企業明確規定在2月5日前完成所有對帳付款，不拖欠員工薪資及供應商款項，確保各方安心過年。

拒接訂單：張有運表示，春節期間雖有訂單邀約，但公司選擇不接單，僅保留銷售人員手機暢通與客服線上值班，確保員工能徹底放鬆。

張有運認為，「企業經營既要算經濟帳，更要算人心帳！」讓員工休息好，來年才能以更飽滿的狀態投入工作，這才是提升團隊凝聚力的關鍵。

律師讚：人性化管理創新

這項舉措不僅贏得了網友的點讚，也獲得了法律界人士的認可。北京京渝律師事務所律師朱科指出，企業提供35天春節假期及配套獎勵，屬於人性化管理創新，完全符合《勞動法》與《勞動契約法》規定。該企業的做法既體現了對員工的關懷，也透過清晰的規則保障了假期前後的生產銜接，實現了企業管理需求與員工個人訴求的良性平衡。

據悉，在浩宇五金的帶動下，當地已有多家工廠推出了20天至30天不等的春節假期，並配套各類返崗補貼，這種「以人為本」的經營理念，正在成為新時代民營企業展現責任與擔當的新趨勢。



