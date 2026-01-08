還能不能生小孩？癌症病人一定要知道的生育力保存

文 賴宗炫 國泰綜合醫院婦女醫學部生殖醫學科主任

「醫師，我還有機會當媽媽（爸爸）嗎？」這句話，近年在門診越來越常聽到。隨著醫療進步，越來越多年輕癌友可以長期存活，熬過治療之後，人生不只剩下「活下來」，還包括工作、伴侶、家庭與孩子。生育力保存，就是幫助癌症病人，替未來保留一扇可能打開的門。

為什麼「生育力保存」這麼重要？

化學治療與放射線治療在殺死癌細胞的同時，也可能傷害卵巢或睪丸，造成卵子數量快速下降、精蟲減少甚至無精症，女性可能提早停經，男性則喪失自然受孕能力。這些影響有時是永久性的。國際指引（如ASCO、ESMO、ESHRE）與台灣的「癌症病人生育能力保護共識宣言」都強調：凡是接受可能影響生育力的癌症治療，醫療團隊都有責任及早告知不孕風險，並主動提供生育力諮詢與轉介，不該只在病人主動問時才談。

廣告 廣告

女性癌友有哪些選擇？

卵子或胚胎冷凍：目前首選方式

透過短期的排卵刺激（約 8–12 天），取出多顆卵子，單獨冷凍（凍卵），或與伴侶精子結合成胚胎後冷凍（凍胚）。現代玻璃化冷凍技術，卵子與胚胎解凍後的存活率與懷孕率都相當理想，是最成熟、最被國際指引推薦的作法。

很多人擔心：「會不會拖到化療時間？」其實現在可採「隨時啟動」刺激排卵，不必等月經第 2–3 天才開始，大多數病人約兩週內就能完成取卵，不致明顯延誤治療。對荷爾蒙受體陽性的乳癌病人，可搭配抑制雌激素上升的藥物（如 letrozole 或 tamoxifen），目前研究顯示短期內並不會增加復發或轉移風險。

2. 卵巢組織冷凍（OTC）：青春期前或無法等候的選擇

若病人尚未月經初經、來不及做凍卵／凍胚，或必須立刻開始化療，就可考慮腹腔鏡切取卵巢皮質，冷凍保存，將來再手術回植，讓卵巢重新恢復功能，進一步自然懷孕或搭配試管嬰兒。國際上已累積超過兩百多例成功活產案例，被歐洲、美國和日本多個專業學會視為正式的生育保存選項。

3. 其他輔助措施

像是骨盆放療前的卵巢懸吊（把卵巢移到遠離照射區域），或在某些婦科癌症中選擇較保守的手術方式，以保留子宮與卵巢，都是醫療團隊可以評估協助的方向。

男性癌友的選擇？

男性的標準作法是精液冷凍保存：在治療前採集數次精液，冷凍存放，需要懷孕時再以試管嬰兒技術使用。即使精蟲數量不多，透過顯微注射（ICSI），往往只要少量精蟲就能完成受精。若無法射精，仍可透過震動刺激、電刺激或睪丸取精手術取得精蟲。青春期前的男童，因尚未產生成熟精蟲，目前國際上多採睪丸組織冷凍作為實驗性選項，期待未來技術進步能運用這些組織中的生殖細胞。

政府補助，減輕經濟壓力

醫院自多年前起，即與癌症中心、血液腫瘤科、乳房醫學中心等跨科合作，建立癌症病人於化療與放療前的凍精、凍卵與凍胚流程，協助不少年輕癌友在治療前先「存下生育力」。已有病人在治療完成、身體穩定後，順利藉由這些冷凍卵子或胚胎生下健康的寶寶。更重要的是，從初診說明、治療計畫安排，到轉介生殖醫學科、心理與社工支援，整個團隊都希望讓病人在有限的時間與龐大壓力下，仍能有機會好好思考、做出最適合自己的選擇。

自 114 年 9 月起，衛生福利部推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，針對 18–40 歲、罹患特定乳癌或血液癌，且治療可能影響生殖功能的病人，提供女性每次取卵最高7萬元、男性取精最高 8 千元的補助，一生最多可申請兩個療程，可大幅減輕經濟負擔。

給癌友與家屬的一點提醒

得知癌症診斷後， 愈早談「將來要不要孩子」愈好 ，不要覺得此刻開口很自私。

若醫師尚未主動提起，歡迎直接詢問：「我的治療會影響生育嗎？有沒有生育保存的方式？」

生育力保存不是「跟治療搶時間」，而是癌症整體照護的一環，目標是讓病人不只活得久，也活得有選擇。

當我們談生育力保存時，真正在談的，是給自己一個「有機會說要或不要」的權利，而不是被疾病或治療直接關上這扇門。希望每一位癌友，在艱辛的治療路上，都不必放棄對未來家庭的想像與期待。

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.家族沒人有乳癌，我應該也沒事吧？常喝豆漿、吃豆乾容易得乳癌？沒檢查沒事，一檢查就罹癌？

.死亡率高、惡性強，三陰性乳癌病友看見曙光！ft 高雄市乳癌防治衛教學會 侯明鋒理事長