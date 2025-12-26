還能繼續用？新北板橋府中商圈氣爆 結構鑑定初步結果出爐

即時中心／何馨報導

新北市板橋區府中商圈的餐廳在本（12）月8日凌晨發生氣爆，造成多人受傷；新北市土木技師公會針對建物逐戶進行安全檢查，今（26）日公布鑑定初步結果。公會表示，建物原設計可承受4級至5級強的地震震度，然而因氣爆事件損傷2、3樓的局部結構，抗震能力降為原本的96.9％，但仍可承受震度4級至5級強，待完成必要的結構補強後，建築物可恢復原本耐震能力。

針對板橋氣爆案，土木技師公會今說明，4樓以上到9樓多為門扇、窗戶變形與損壞，若經維修後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用；3樓正好在氣爆事故點正上方，樓板有明顯損壞，需要重新修復才能使用；而其他區域暫時可以開放，進行設施清理或維修。

土木技師公會指出，2樓事故點的RC外牆已完全損壞並拆除，3樓的RC樑和樓板都有明顯裂痕，建議先封閉該區，進行修復和加固；其他區域則可以繼續進行清理或維修作業。

至於1樓部分，土木技師公會表示多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業，地下室部分多為既有混凝土構造龜裂或瑕疵，應非氣爆事件所致。

