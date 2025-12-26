還能訂位！披薩吃到飽+101煙火 跨年前12/30劃位

台北101跨年煙火即將登場，民眾紛紛摩拳擦掌！有連鎖披薩吃到飽餐廳推出「101景觀席」，僅於12/30開放現場排隊劃位，讓民眾能一邊享用美食，一邊欣賞美景。此外，各大賣場、超市和連鎖店也祭出年末優惠，包括甜甜圈買一送一、外送咖啡第二杯半價等，滿足在家跨年民眾的需求。連鎖超市更推出OPENPOINT點數「放大術」，讓即將到期的點數也能換好禮，讓民眾能以最佳狀態迎接2026年！

想在室內舒適地欣賞台北101煙火，同時享用美味的披薩吃到飽，已成為許多人的跨年選擇。這間餐廳共有180個座位，但能欣賞101美景的靠窗景觀席僅有56到60席，且只能在12/30下午2點到現場排隊登記劃位。跨年當天，餐廳特別延長營業時間至凌晨12:30，讓顧客能盡情欣賞煙火。有民眾表示，除了可以欣賞美景外，餐廳的餐點也很美味，如果方便的話會考慮嘗試搶跨年位，認為與家人一起用餐是個不錯的選擇。

餐廳提供各種不同口味的披薩、烤雞、蛋糕和熱湯等吃到飽選擇，價格600元有找，另外加價199元還能享受暢飲服務。店員會親切地為顧客服務，確保跨年夜的用餐體驗完美無缺。

全店共180個位子，但靠窗的「101景觀席」只有56到60席。（圖／TVBS）

對於不想出門人擠人的民眾，宅在家開趴也有許多優惠可享。美式連鎖甜甜圈店推出限定買一盒送一盒活動，民眾只要在12/31前加入LINE好友，就能在1/1享受此優惠。連鎖咖啡館則在12月26日至1月6日期間，透過外送平台下單指定飲品可享第二杯半價。有民眾分享，以前可能會選擇在外面跨年，但因為小孩出生後，現在更傾向於宅在家裡。

連鎖超市也祭出元旦一日限搶活動，包括美式咖啡3杯66元、拿鐵2杯66元，每款限量600組。另有連鎖超市推出人氣飲品優惠買2送3，以及1/6前冷凍火鍋湯底、餃類丸類全系列滿299元送30元折價券。此外，因應OPENPOINT年底點數即將到期，連鎖賣場推出點數放大術，只要1點就能換取衛生紙。無論是選擇出門欣賞煙火，還是宅在家中跨年，各大餐廳、外送平台到超商通路都推出了年末最後一波優惠，讓大家能以最佳狀態迎接新的一年。

