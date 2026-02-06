還能起舞！《聯盟戰棋》16.4 陣容推薦：比爾好運姊！3重增強剎羽回歸！

好運姊





哈嘍，大家好 ~ 我是啵緹

今天要介紹的是【比爾好運姊】

在 16.4 終於被看見的陣容

其實他就是比爾九五的下位版本

在這版本之所以能玩

主要受益於16.4改版

【經驗值調整】

8 > 9 等︰ 76經驗 >>> 68經驗

讓你更好去上九等、找五費上限

貪啃奇（增強）

500毒蛇銀幣 >>> 450毒蛇銀幣

解鎖回合能提早 2 ~ 3 回合

原本 4-5、4-6才能解鎖

現在解的夠快

4-2是有機會能出現的

神射手（增強）

物理攻擊︰ 20/35% >>> 22/40%

飛斯（增強）

新增：技能優先於非坦克、及非鬥士單位

還有各種主流陣（預示者、尤娜拉）削弱的狀況下

就使得開局有胡比爾的狀況下

成為了很好的上分選擇

－－－－－－－－－－－－－－－－

9等陣容圖

英雄：好運姊、逆命、鏡爪、貪啃奇、斯溫、希瓦娜、草人、弗力貝爾、路西恩

羈絆：3比爾吉沃特 2蠻勇鬥士 2神射手 2重裝戰士 2極速先鋒

陣容強度：T1.5

胡的時候T1最前面

陣容思路：

開局如果爆了剛普朗克、或納帝魯斯可以考慮留下

如果胡逆命就直衝比爾，伊羅旖開局如果能2星會舒服很多

4等上蠻勇鬥士的慎是最好的選項，便宜又好用

盡早開出5、7比爾去賺取銀幣數量來解鎖貪啃奇

如果拉等級能開出5、7比爾，就算虧利息也很常是要拉等的

常常會出現3-1拉6等、3-2拉7等之類較激進的操作

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

裝備推薦：

好運姐（主Ｃ）：精進、無盡之刃、最後耳語、打手連枷、大副燧發槍、死者匕首

神器：金幣收藏家

*征服轉在好運姊身上效果很好，打錢效率很高

貪啃奇（主坦）：保衛者、適性、振奮、大橘大利(較優)、吼拳

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

增幅推薦（關鍵型）：私房錢(比爾很常乾拉6等乾拉7等，私房錢剛好契合這個打法)、跳樓大拍賣、量身訂做

通用型增幅：巨星的誕生(直接拿葛雷夫2星)

食物大戰(食物大戰吃的雙攻係數可以和比爾的雙攻屬性做連動)

荊棘蔓延(體系內能用的轉職非常多)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

陣容過渡：

４等：慎、伊羅旖、葛雷夫、逆命

4等陣容圖

開局４人口開２蠻勇收益最高，較容易走出連勝

５等：慎、伊羅旖、葛雷夫、逆命、燼

5等陣容圖

簡單幫葛雷夫開２神射過度攻擊裝

逆命帶裝過度就開２極速先鋒

６等：納帝、剛普、慎、伊羅旖、葛雷夫、逆命

6等陣容圖

越早開出５比越好

５比裝備選擇買船長佳釀，幸運金幣不買

７等：飛斯、納帝、剛普、伊羅旖、葛雷夫、逆命、好運姊

7等陣容圖

５比有刷出好運之後，就可以馬上拉上７等組出７比爾

由於比爾吉沃特羈絆本身沒有戰力，常見的情況會是3-2拉7等用人口優勢去打接下來3階段的對局

能確保貪7比爾銀幣的同時也能盡量贏下對局(輸了也不會被入太多)

８等：飛斯、納帝、剛普、伊羅旖、葛雷夫、逆命、好運姊、悟空

8等陣容圖

如果4階段8等還有辦法贏的話可以再貪幾波7比爾，直到銀幣450足夠解鎖貪啃奇後

可以慢慢的下成5比、3比，高費用的卡慢慢換掉低費用的卡(悟空換伊羅旖、路西恩換葛雷夫)

９等：好運姊、逆命、鏡爪、貪啃奇、斯溫、希瓦娜、草人、弗力貝爾、路西恩

9等陣容圖

上9補上AD大哥路西恩、鏡爪，前排換成斯溫、龍女陣容即大成

－－－－－－－－－－－－－－－－－

轉陣建議：

比爾開局有機會走到殺戮者賭船長，如果張數夠多也可以考慮這個方向

船長貝貝

－－－－－－－－－－－－－－－－－

擺位細節：

貪啃奇可以視情況去對位敵方大坦，吞掉破陣後可以讓傷害一次湧到後排

逆命的擺位也不要擺在底角D1、D7的位置，技能有機會會丟出場外浪費傷害

（正確位置Ｄ2、Ｄ6）

－－－－－－－－－－－－－－－－－

補充說明：

由於是95陣容，盡量還是至少拿一個經濟去玩會比較舒服

好運姊如果能在4階段初期就2星的話鎖血能力很不錯，可以多貪幾回合7比的銀幣。

8等盡量抽到質量飽滿再上9，不要因為是95陣容就想1星滑9，質量夠扎實慢慢打上去是更穩妥的打法

