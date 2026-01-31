《還至本處》李中華師生父女聯展

由藝術家李中華女士策畫，並以「本源」為題、以「傳承」為旨的《還至本處：胡克敏、李超哉、李中華師生父女聯展》，即日起至3月20日於台北胡克敏紀念館展出。該展匯集其恩師胡克敏、父親李超哉，以及自身多年創作成果，透過書畫作品的並置呈現，回望一段橫跨師徒與父女、交織血脈與道脈的深厚情緣，展現中華書畫傳統中「因承而續、生生不息」的精神核心。

在生命與藝術的長河中，血脈與道脈的衣缽相傳，並非抽象的概念，而是一代代人以筆墨相應、以德行相續的真實體現，本次聯展正是這樣一段具體而動人的故事。李中華女士自幼生長於書香世家，父親李超哉為書法名宿，長年致力於書法教育與推廣，追隨書法大家于右任先生，秉承標準草書正統，書風端嚴而富風骨。家學淵源，使李中華早早浸潤於書畫氛圍之中，奠定穩固根基。

廣告 廣告

李中華成年後拜入畫壇大師胡克敏門下，長年隨侍左右，研習花鳥畫藝，前後歷時二十餘年。她表示，老師胡克敏兼擅書畫、篆刻，重視寫生與理論並進，作品形神兼備、格調清逸，於畫壇自成一家。故師徒之間，不僅是技法的傳授，更是生活態度與藝術觀念的深刻影響。李中華於父親的家學薰陶與恩師的悉心教誨之間，承接兩條重要的藝術脈絡，使其創作同時蘊含傳統根基與個人性情。

展名《還至本處》，寓意深遠。「本處」，既是藝術的源頭，也是情義的歸宿。對李中華而言，策辦此次展覽，既是感念父親與恩師的深情回望，也是對自身藝術生命來處的誠摯致敬。李中華表示，她多年珍藏胡克敏作品，視若至寶，待本展結束後，亦將所藏恩師畫作捐贈回江蘇故鄉永久典藏，使作品回歸其發端之地，如落葉歸根，完成一段圓滿的藝術循環。故此胡克敏大師在臺灣既完整且最精華作品的呈現，應為愛畫者在臺近觀大師風采的最後機會。

血脈延續生命，道脈傳衍藝術。二者在此展中交會，如因果循環，彼此滋養，生生不息。展覽不僅呈現三位藝術家各自的創作風貌，更透過彼此之間的關係，讓觀者得以理解藝術如何在世代之間流轉、深化，並回歸其最初的本心。

《還至本處》中胡克敏〈垂柳鳴蟬〉畫作，在靈動的枝葉在夏蟬栩栩如生映襯下，盡顯墨韻的多變；如李超哉〈張載語錄〉書作的筆墨豐潤、行氣瀟灑；又如李中華〈遊蜂與蝴蝶來往自多情〉畫作的氣韻生動、流暢細膩中帶明媚自在的詩意。透過三代筆墨同堂呈現，觀者得以在作品之中，看見藝術的技法之美，也看見人與人之間深厚的情義連結，體會「源在其中、脈自相續」的精神力量。