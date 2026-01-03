還被困在「那魯one、那魯two」怎麼辦 台鐵小編「神建議」網笑：有喝小米酒？
台東跨年晚會至今仍讓民眾回味，知名歌手A-Lin在現場即興唱，「那魯one、那魯two、那魯three…那魯7-11」更讓網友笑喊「出不去」，台鐵小編也跟上時事並且打趣發文，「如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地」。
台鐵小編昨天發文說，「各位旅客您好，開往2026年的新自強號在第三月台A側快要開了，還沒上車的旅客，請趕快上車」。另外，小編還說，「但如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地，我們之後再來接您，謝謝各位」。
另外，小編還提醒民眾，「台鐵廣播，我們這台卡拉OK不用投幣，大家請安心點歌」。該貼文一出後，網友笑喊，「小編你剛有沒有喝白米酒」「要投20元才有Fu」「我覺得要投幣！不然會打起來捏」「會不想下車，過站要不要補票？還是可以一直唱下去」。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
挑戰民主社會底線！沈伯洋私人住家、工作地點衛星照遭曝光 警政署說話了
綠委提案修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」、刪除國家統一等用語
誇張！機師喝醉還想開飛機「遭當場帶走」 印度航空：在調查期間已被停飛
其他人也在看
跨年留營！2兵抱怨長官還曬機密畫面 網：等著收懲處
跨年留營！2兵抱怨長官還曬機密畫面 網：等著收懲處EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
台東70歲長輩健保費全免 重陽敬老金增至2000元
台東縣社會處宣布，自2026年元旦起，70歲以上的長者將享有政府代繳健保費的服務。這項政策旨在減輕長輩的經濟負擔，並促進他們的健康保障。此外，重陽敬老金也從原本的500元提升至2000元，預計將有約4萬5000名長輩受惠。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
車輪脫落離家出走 車主尷尬下車察看
[NOWnews今日新聞]台中市一輛白色汽車1日行駛於於后里區三豐路三段（靠近后豐大橋處），四顆輪子竟然跑掉一顆，車主趕緊下車察看，也引起其他路人好奇，議論紛紛，還將影片po上社會事影音，所幸脫落的輪...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
此地無銀？賓士男撞前車願酒測不願驗毒 挨罰18萬
拒驗毒！昨晚27歲黃姓男子開著白色賓士行經新北市三重，他行駛內側車道車速過快，未注意前方有輛休旅車正等待號誌左轉，閃避不及直接撞上，將休旅車撞上分隔島。而黃男接受酒測卻不願唾液快篩驗毒，當下被警方開罰18萬元罰單。據悉，昨晚10時許，34歲林姓女子駕駛休旅車行經三重區重陽路三段，於左轉專用車道等待號自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
A-Lin「那魯7-11」洗腦！樂團女主唱去年7月就唱過 網友湧入影片朝聖
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，飆唱13首歌曲，就連女星A-Lin、戴愛玲都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin大唱諧音梗「那魯one那魯two」，讓張惠妹都驚呆。不過這不是A-Lin原創，有網友發現獨立樂團潛各白人主唱撒韻2025年7月也發表過「那魯Seven Eleven」影片，吸引網友湧入朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
火鍋店老闆娘…掃把「揮砍清潔員」！掀模糊手指：她先動手的
氣溫溜滑梯，但有人火氣還很大！屏東內埔鄉一家火鍋店老闆娘，與公所回收車清潔員疑似分類問題發生衝突，一氣之下抄操掃把揮砍，清潔員站車上有身高優勢驚險躲過，闆娘作勢搬石頭砸人，但回收車開走了追不上，火爆過程被民眾拍下PO網，掀起網友兩派論戰。事後，老闆娘也拍下自己手指節的傷勢，不過似乎沒對焦，照片裡的手指非常模糊。警方則表示，清潔員已報案提告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
轎車禮讓還是出事！斑馬線下秒「行人被機車撞飛」 驚悚畫面曝光
台中市西區一處無號誌路口，今天發生一起行人遭機車撞擊事故，畫面曝光後令人怵目驚心，當時一輛黑色轎車已依規定停下禮讓行人，沒想到下一秒，行人卻在斑馬線上被機車直接撞飛，倒地翻滾，現場氣氛瞬間凝結，所幸送醫後並無生命危險。 這起事故發生今天上午，地點位在西區民生路與中興街口，當時75歲夏姓婦人騎機車，沿自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿妹、A-Lin台東跨年金句連發 笑翻全網
本報綜合報導 雙歌后張惠妹、A-Lin在台東跨年演唱會逗趣對話，成為社群熱門話題，「…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 2
林聰明爆食安危機 「連蟑螂品種都報告」 被讚公關教科書
嘉義知名老牌餐飲店「林聰明沙鍋魚頭」去年底接連發生顧客吃到蟑螂事件，引爆食安危機，事後負責人林佳慧不僅在網友PO文底下親自留言道歉，還持續回報進度，更自主宣布延長停業進行全面消毒，連蟑螂品種都公布。網友直呼最強危機處理，根本公關教科書。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
饒慶鈴2023年致詞影片曝光 網笑翻：台東上台前都要喝飲料？
台東跨年晚會因為天后張惠妹、歌姬A-Lin等唱將爆紅，A-Lin與觀眾閒聊時透露在台下喝了很多「飲料」，結果她不只談話無厘頭，還在台東縣長饒慶鈴剛上台時被「催促」只剩幾秒時間，讓網友全都笑翻。一名網友就想到，饒慶鈴在2023年原住民族國際音樂節（Taiwan PASIWALI Festival）致詞時，也表現得超像有先喝「飲料」才上台，在社群網站分享影片後，引起討論。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
卓榮泰出席離岸風場VTS中心啟用 期許接軌國際 (圖)
行政院長卓榮泰3日出席「離岸風場航行空間船舶交通服務（VTS）中心」啟用典禮，期許新系統配合風場擴大，朝接軌國際邁進一步。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
15歲少年「一時好玩」頂溪站縱火 北捷：可開罰百萬
台北捷運頂溪站站內大廳一處垃圾桶今（1/3）日上午約8時冒出煙霧，經站長與保全人員即時使用滅火器撲滅，未造成人員傷亡，也未影響捷運列車正常營運。經調查，起火原因為一名15歲少年將點燃的衛生紙丟入垃圾桶，相關行為已違反《大眾捷運法》，後續將依法裁處。太報 ・ 1 天前 ・ 2
A-Lin「那魯one」是舊哏？網一看笑瘋：酒Lin！
娛樂中心／饒婉馨報導台東跨年晚會上，歌后A-Lin（黃麗玲）在台上突發奇想，即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯 seven-eleven～」，逗趣諧音瞬間讓全場爆笑，相關片段也迅速在網路瘋傳並成為熱門新哏。然而，有網友特地翻出過往影片「考古」，才發現A-Lin這一系列創意十足的數字諧音哏，早在先前參與的中國節目中就曾展現過，歌迷不禁大讚：太有才。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中工廠氣爆4死 無防火措施2負責人判刑
（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中雅速達工廠2022年發生氣爆，釀4死悲劇。台中地院認為，工廠詹姓負責人與倉儲設備謝姓負責人，無設置防火措施，讓工人一邊油漆、一邊電焊。詹男獲緩刑、謝男判1年10月。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 124
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 78
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 31
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 118
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 26