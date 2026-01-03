還被困在「那魯one、那魯two」怎麼辦 台鐵小編「神建議」網笑：有喝小米酒？

台東跨年晚會至今仍讓民眾回味，知名歌手A-Lin在現場即興唱，「那魯one、那魯two、那魯three…那魯7-11」更讓網友笑喊「出不去」，台鐵小編也跟上時事並且打趣發文，「如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地」。

台鐵小編昨天發文說，「各位旅客您好，開往2026年的新自強號在第三月台A側快要開了，還沒上車的旅客，請趕快上車」。另外，小編還說，「但如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地，我們之後再來接您，謝謝各位」。

另外，小編還提醒民眾，「台鐵廣播，我們這台卡拉OK不用投幣，大家請安心點歌」。該貼文一出後，網友笑喊，「小編你剛有沒有喝白米酒」「要投20元才有Fu」「我覺得要投幣！不然會打起來捏」「會不想下車，過站要不要補票？還是可以一直唱下去」。

